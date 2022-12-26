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За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов с агропродукцией для Африки, Азии и Европы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 9 судов из 390 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Среди них балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс. тонн масла для Индии.

Порты Большой Одессы загружают более 860 тысяч тонн агропродукции на 24 судна. Далее - ожидания инспекции Совместного координационного центра (СКЦ)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Еще одно судно с украинским зерном отправлено в Ливию. ФОТОрепортаж

Сегодня в Босфоре ожидают инспекции 95 судов, из которых 73 — западнее в порты под загрузку, 22 — уже с украинской агропродукцией. Некоторые суда ожидают в водах Турции больше месяца.

По "зерновому коридору" двигаются 3 судна под загрузку 93 тыс. тонн агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов с агропродукцией для Африки, Азии и Европы 01

За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов с агропродукцией для Африки, Азии и Европы 02
За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов с агропродукцией для Африки, Азии и Европы 03
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Як продукти з України та кораблями вивозять. А зброю, то мало не "піпєткою" виділяють!
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26.12.2022 18:07 Ответить
На основании чего у вас такие выводы? Вам не доложили сколько оружия и боеприпасов поступает?
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26.12.2022 18:21 Ответить
Мене бісить, коли чую про голодаючих Африки.
А ми не бідуюча країна? У нас так все дешево, що направо і наліво хлібом ділимось?
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26.12.2022 18:30 Ответить
Не ділимось, а продаємо. Відчуваєте різницю?
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26.12.2022 19:10 Ответить
Желаю что бы всем тем, кто поддерживает в ООН и т.д., Расейскйю Парашную *********, и в тоже время получает наш хлеб - ШОБ ОН, УКРАИНСКИЙ ХЛЕБУШЕК, ВАМ ВСЕМ ПОПЕРЁК ГЛОТКИ СТАЛ.
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26.12.2022 18:36 Ответить
Щоб мати сили грати в баскетбол, читати реп та "штовхати" наркоту, треба добре харчуватись!
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26.12.2022 18:43 Ответить
Ірану в першу чергу?
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26.12.2022 18:56 Ответить
 
 