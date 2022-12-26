За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов с агропродукцией для Африки, Азии и Европы. ФОТО

В рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 9 судов из 390 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Среди них балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс. тонн масла для Индии.

Порты Большой Одессы загружают более 860 тысяч тонн агропродукции на 24 судна. Далее - ожидания инспекции Совместного координационного центра (СКЦ)", - говорится в сообщении.

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Сегодня в Босфоре ожидают инспекции 95 судов, из которых 73 — западнее в порты под загрузку, 22 — уже с украинской агропродукцией. Некоторые суда ожидают в водах Турции больше месяца.

По "зерновому коридору" двигаются 3 судна под загрузку 93 тыс. тонн агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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