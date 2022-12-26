В ФСБ заявили о смерти украинских бойцов в Брянской области. Наши военнослужащие это подтвердили. ФОТОрепортаж

По словам российских оперативников, 25 декабря произошел бой при попытке проникновения ДРГ в Брянскую область из Украины.

Сообщается, что у "диверсантов" было иностранное оружие, коммуникационные и навигационные устройства и 4 самодельные взрывные устройства, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские военнослужащие опознали мертвых.

Среди них Юрий Горовец с позывным Святоша, 34 года.

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"Успешный диверсант. Это был его не первый разведывательный выход. Россияне заплатили большую цену.

Националист. Христианин. Актер. Странник. Ветеран. Многолетний участник сообщества Братство", - пишет о мертвых борцах Вооруженных сил Евгений Карась.

Также в группе были:

- Максим Михайлов "Не пий пиво", 32 роки



- Тарас Карпюк "Тарасій", 38 років



- Богдан Лягов "Аполлон", 19 років

Вечная память. Герои не умирают!