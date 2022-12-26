Артиллеристам 45-й бригады, воюющим под Бахмутом, передали дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт привез в артиллерийскую бригаду дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель. Военные говорят: все это очень нужно, все своевременно и актуально.
"От имени личного состава 45-й бригады и, в частности, нашего 59-го дивизиона имени Нестора Махно", – говорит артиллерист, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"Вы все уже знаете, что много партийцев "Европейской Солидарности" с первых дней полномасштабного вторжения защищают нашу страну в рядах ВСУ. В этот раз мы привезли помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде на бахмутское направление. Наши артиллеристы уничтожают российских подонков в промышленных масштабах, а мы хотим им помочь в таком хорошем деле", – пояснил Петр Порошенко в Facebook.
"Очень много наших собратьев сейчас здесь под Бахмутом, где труднее всего. В их числе Степан Барна, Тарас Юрик и Юрий Луценко. Горжусь тем, что у меня такие друзья, которые всеми своими силами отстаивают Украину сейчас, а потом будут строить ее успешное будущее. Победим", – отмечает пятый Президент.
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В мене зараз тиша, але дома лишилась мама та син . Серце рветься …,
Розкидало всіх…а ще скільки загиблих, кращих з нас..
Весь мир тоже.
А на нуле не хватает буржуек…
Прошенко привёз 4 штуки)
О чем это говорит?
Зеленський, як і раніше - не втік...
прошу, перерахуйте! я з Миколаіва , те що ми пережили за ці 10 місяців( дякуючи зеленій гниді) дає мені право робити висновки
ви зі штатів точно бачите не краще нас
але слова про подальшу відбудову країни, людиною, яка проср-ла цю країну, це сюр....
Сначала надо победить.
А потом уже меряться у кого больше рейтинг