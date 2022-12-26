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Артиллеристам 45-й бригады, воюющим под Бахмутом, передали дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт привез в артиллерийскую бригаду дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель. Военные говорят: все это очень нужно, все своевременно и актуально.

 "От имени личного состава 45-й бригады и, в частности, нашего 59-го дивизиона имени Нестора Махно", – говорит артиллерист, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Артиллеристам 45-й бригады, воюющим под Бахмутом, передали дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель 01

"Вы все уже знаете, что много партийцев "Европейской Солидарности" с первых дней полномасштабного вторжения защищают нашу страну в рядах ВСУ. В этот раз мы привезли помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде на бахмутское направление. Наши артиллеристы уничтожают российских подонков в промышленных масштабах, а мы хотим им помочь в таком хорошем деле", – пояснил Петр Порошенко в Facebook.

Артиллеристам 45-й бригады, воюющим под Бахмутом, передали дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям, - премьер Грузии Гарибашвили

Артиллеристам 45-й бригады, воюющим под Бахмутом, передали дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель 03

"Очень много наших собратьев сейчас здесь под Бахмутом, где труднее всего. В их числе Степан Барна, Тарас Юрик и Юрий Луценко. Горжусь тем, что у меня такие друзья, которые всеми своими силами отстаивают Украину сейчас, а потом будут строить ее успешное будущее. Победим", – отмечает пятый Президент.

Артиллеристам 45-й бригады, воюющим под Бахмутом, передали дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель 04
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Топ комментарии
+25
а зелена гнида хоть щось передала на передову?
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26.12.2022 19:21
+24
передала кримінальну відповідальність бійцям які в окопах сидять.
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26.12.2022 19:27
+21
Порошенко подарував мобільну котельню в Миколаїв... надав мобільну лазню ЗСУ... підігнав броньовики десантникам... купив рації... привіз пекарню в Херсон... купив.. знайшов... дістав... привіз...
Зеленський, як і раніше - не втік...
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26.12.2022 19:54
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26.12.2022 19:19 Ответить
а зелена гнида хоть щось передала на передову?
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26.12.2022 19:21 Ответить
передала кримінальну відповідальність бійцям які в окопах сидять.
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26.12.2022 19:27 Ответить
Доброго вечора, рада вас бачити тут,бережіть себе
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26.12.2022 22:23 Ответить
Доброго! Дякую щиро.
В мене зараз тиша, але дома лишилась мама та син . Серце рветься …,
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26.12.2022 22:52 Ответить
Де Стрелок? Живий? Ірада також далеко. Як змінилося наше життя. Усе буде Україна
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26.12.2022 22:58 Ответить
Стрілок живий здоровий. Дома, поки не на фронті, в запасі. Зараз світло вимикають а в нього праця в неті, тож думаю не має зайвого часу, а може настрою. В нього батько помер , саме 24. В нас дома води так і не має, тягають бутлі.
Розкидало всіх…а ще скільки загиблих, кращих з нас..
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26.12.2022 23:08 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 19:30 Ответить
США и ЕС помогает.
Весь мир тоже.

А на нуле не хватает буржуек…
Прошенко привёз 4 штуки)

О чем это говорит?
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26.12.2022 19:35 Ответить
що на всіх не вистачає.
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26.12.2022 19:41 Ответить
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26.12.2022 19:52 Ответить
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26.12.2022 19:53 Ответить
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26.12.2022 19:54 Ответить
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26.12.2022 19:56 Ответить
Говорить про то що ти сліпий?
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26.12.2022 19:58 Ответить
Бійці одягнуті легко, схоже як літня форма, тож зимова наразі!
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26.12.2022 19:35 Ответить
Передали цукерки "Рошен" в коробках? Ну, до свята... можна, навіть потрібно.
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26.12.2022 19:43 Ответить
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26.12.2022 19:45 Ответить
Порошенко подарував мобільну котельню в Миколаїв... надав мобільну лазню ЗСУ... підігнав броньовики десантникам... купив рації... привіз пекарню в Херсон... купив.. знайшов... дістав... привіз...
Зеленський, як і раніше - не втік...
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26.12.2022 19:54 Ответить
Від пенька часів януковича вказівка прийшла мочить Петра чи від катлети? Сьогоднішня
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26.12.2022 22:30 Ответить
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26.12.2022 20:12 Ответить
що саме?!
прошу, перерахуйте! я з Миколаіва , те що ми пережили за ці 10 місяців( дякуючи зеленій гниді) дає мені право робити висновки
ви зі штатів точно бачите не краще нас
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26.12.2022 20:47 Ответить
Павло ШОвте , між іншим - арта 122калібру; і не з дивану, а з передка (здається, в Запорізькій обл.; можу помилятись). Якщо виходить на форум, - значить, в нього є час на це. Але часу вислуховувати твої образи на фронтовика - в нього немає.
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26.12.2022 20:57 Ответить
Ми , на жаль , ще не перемогли
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27.12.2022 01:54 Ответить
Люба допомога хлопцям це дуже добре,
але слова про подальшу відбудову країни, людиною, яка проср-ла цю країну, це сюр....
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26.12.2022 20:06 Ответить
А як називається країна, в якій, під час війни, хтось хоче відкрити пекарню, щоб забезпечити мешканців міста хлібом, але влада чинить усі можливі перепони, бо боїться, що така діяльність підвищить рейтинг їхніх опонентів на виборах?
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26.12.2022 20:11 Ответить
Безкоштовним хлібом.
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27.12.2022 09:13 Ответить
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26.12.2022 20:10 Ответить
він залишився тому, що йому НЕ ДАЛИ втікти!!
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26.12.2022 20:49 Ответить
ти сьогодні зарегилася, ботва. На яку суму в контракті? Чи ти старенька, під VPN?
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26.12.2022 21:05 Ответить
І я знаю хто саме це зробив - Джонсон.
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27.12.2022 09:15 Ответить
а я думаю Кривоніс у Гостомилі, через те мабудь й діло завели гниди зелені
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27.12.2022 14:03 Ответить
Дискуссия «кто кого лучше» ( кондитер или шоумен) сейчас не уместна.

Сначала надо победить.

А потом уже меряться у кого больше рейтинг
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26.12.2022 21:08 Ответить
Пані Лора-не пишіть краще нічого.Відправлять в бан.Ви ж на ікону і святе покусилися.Хай собі мастурбують на кого хочуть.Вони від цього оргазм одержують...
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26.12.2022 21:10 Ответить
Я за вічний бан доя таких адвокатів з шеста
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26.12.2022 22:33 Ответить
сподобався вислів...,,знищують російських покидьків у промислових масштабах"
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26.12.2022 22:00 Ответить
Петру Олексійоаичу за ВСЕ , щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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27.12.2022 02:18 Ответить
О 20:00 сьогодні, прямо зараз на Прямому буде Порошенко давати своє в'ю по всім цим проблемам.
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27.12.2022 19:55 Ответить
а командиры декларации недвойного использования подписывали?
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28.12.2022 05:56 Ответить
 
 