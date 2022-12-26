На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера "Москва". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На одесское побережье волны вынесли несколько пакетов с "питьевой аварийной водой". Очередные артефакты, оставшиеся от погибших вражеских моряков из уничтоженного в апреле российского ракетного крейсера "Москва". Ранее моряки выловили и передали пограничникам спасательный круг и световой буй с российского крейсера "Москва".
Об этом пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.
"Одессит Денис Канин обнаружил пакеты на пляже на 8-й станции Большого Фонтана. Они были произведены в Санкт-Петербурге и одобрены российским морским регистром судоходства. Отметим, такие пакеты входят в наборы для выживания, хранящиеся в спасательных шлюпках и на надувных плотах", – говорится в сообщении.
Ранее в море был обнаружен спасательный круг и буй из "Москвы".
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Сумую за Королевою Elizabeth II.
І де рогозін з батутом та "чувовіщною раною"?
и кто эти негры на картинке?
я еще 2 теток между неграми не идентифицировал
Одобрено запоребриковским ведомством, другие одобрения ожидаются.
Не дождались.
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Корабль "москва" сходил на ху́й -
Назад вернулся только буй...