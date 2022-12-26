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На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера "Москва". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На одесское побережье волны вынесли несколько пакетов с "питьевой аварийной водой". Очередные артефакты, оставшиеся от погибших вражеских моряков из уничтоженного в апреле российского ракетного крейсера "Москва". Ранее моряки выловили и передали пограничникам спасательный круг и световой буй с российского крейсера "Москва".

Об этом пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.

"Одессит Денис Канин обнаружил пакеты на пляже на 8-й станции Большого Фонтана. Они были произведены в Санкт-Петербурге и одобрены российским морским регистром судоходства. Отметим, такие пакеты входят в наборы для выживания, хранящиеся в спасательных шлюпках и на надувных плотах", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Момент пуска "Нептунов" по российскому крейсеру "Москва" в апреле. ФОТО

На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера Москва 01

На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера Москва 02

Ранее в море был обнаружен спасательный круг и буй из "Москвы".

На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера Москва 03
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Топ комментарии
+26
Я еще весной 2014-го написал здесь что дождусь когда их бескозырки и береты морпехов будут плавать у наших берегов.
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26.12.2022 21:40
+23
Передавать таке у майбутній Музей Перемоги!
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26.12.2022 21:39
+15
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26.12.2022 22:13
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Тьху...
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26.12.2022 21:36 Ответить
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26.12.2022 22:13 Ответить
Все гарно на малюнку, але....
Сумую за Королевою Elizabeth II.
І де рогозін з батутом та "чувовіщною раною"?
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26.12.2022 22:33 Ответить
не понимаю, почему Си за столом с норм. людьми...
и кто эти негры на картинке?
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26.12.2022 23:05 Ответить
По поводу чувака с жабой и пауком на башке у тебя вопросов нет?
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26.12.2022 23:27 Ответить
точно. Даже и не заметил ... а кто это? на макрона не похож
я еще 2 теток между неграми не идентифицировал
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26.12.2022 23:37 Ответить
схожий на фараджа, але чому в нього на голові і на виделці вся ця живність - не знаю, можливо (якщо це таки він), це якийсь внутрішньобританський мем.
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27.12.2022 08:43 Ответить
Чувак с жабой, две девки, 2 негра кто они? Просветите.
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27.12.2022 09:24 Ответить
Передавать таке у майбутній Музей Перемоги!
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26.12.2022 21:39 Ответить
Скоро будет выносить обглоданых бычками хороших руських.
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26.12.2022 21:40 Ответить
Не не надо )
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26.12.2022 21:44 Ответить
Я еще весной 2014-го написал здесь что дождусь когда их бескозырки и береты морпехов будут плавать у наших берегов.
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26.12.2022 21:40 Ответить
вы пророк
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26.12.2022 23:06 Ответить
Бычки отрыгнули.
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26.12.2022 21:41 Ответить
Не пейте воду в течение первых 24 часов. А потом она вам и не понадобится.
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26.12.2022 21:42 Ответить

Одобрено запоребриковским ведомством, другие одобрения ожидаются.
Не дождались.
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26.12.2022 21:43 Ответить
Вата в воде сгорев потонула а вода в воде нет....
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26.12.2022 21:44 Ответить
Вони вже напились води.
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26.12.2022 21:45 Ответить
Бєзвісті нікаго. Ой раків скіко буде...
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26.12.2022 21:49 Ответить
море отрыгнуло мусор
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26.12.2022 22:10 Ответить
Ой! Я вже чую вибух пердаків на болотах!
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26.12.2022 22:18 Ответить
прісна вода важча за солону,от і по волнам туду-сюду
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26.12.2022 22:21 Ответить
хтів написати легша))))
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26.12.2022 22:23 Ответить
Раніше в морі було виявлено рятувальне коло і буй з "Москви".
...
Корабль "москва" сходил на ху́й -
Назад вернулся только буй...

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26.12.2022 22:24 Ответить
😄
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26.12.2022 22:50 Ответить
Також знайшли серед речей
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26.12.2022 22:49 Ответить
Тоже наверное кувалдой по башке.
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26.12.2022 23:10 Ответить
Все в них крутиться навколо пакетів. Хоть грунтовими водами, хоть питною у пакеті - аби тільки до Землі Української дістатися, от же погань!!!
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26.12.2022 22:59 Ответить
Походу вода просроченная, годен до 02.14. Начало аннексии Крыма 02.14. Знаково отрыгнуло море протухшый руzкий мир. Всё капец.
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26.12.2022 23:08 Ответить
На аукцион!
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26.12.2022 23:09 Ответить
Другие одобрения ожидаются) Это шедевр просто !!!
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26.12.2022 23:35 Ответить
Мертвым такие прибамбасы ни к чему.
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27.12.2022 06:18 Ответить
Якесь лайно. У руки не брав?
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27.12.2022 09:26 Ответить
 
 