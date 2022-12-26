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В Сербии вандалы разрисовали буквами Z мурал с Лесей Украинкой. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В Белграде неизвестные в ночь на понедельник совершили акт вандализма против мурала, посвященном украинской писательнице, поэтессе и переводчице Лесе Украинке – разрисовали его буквами Z и лозунгами о "нацизме".

Об этом сообщил сербский культурный союз "Крокодил", заботящийся о мурале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", .

По ее словам, мурал с Лесей Украинкой частично зарисовали тремя буквами Z, которые Россия использует как символ агрессии против Украины, а также надписями на сербском: "Это Сербия!", "Здесь такому не место!" и "Здесь нацизма нет".

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Союз подчеркивает "неправдоподобный" характер этих надписей, поскольку Леся Украинка - признанная в Европе поэтесса и писательница конца XIX - начала ХХ века, которая "была политической активисткой и феминисткой, собирательницей народного творчества, высокообразованной полиглоткой", не имеющей отношения к нацизму.

"Крокодил" призвал власти Сербии отреагировать на "акт вандализма, который распространяет ненавистнические и праворадикальные сигналы и косвенным образом угрожает безопасности граждан".

В Сербии вандалы разрисовали буквами Z мурал с Лесей Украинкой 01
В Сербии вандалы разрисовали буквами Z мурал с Лесей Украинкой 02

Мурал Леси Украинки в Белграде появился не позднее начала октября 2022 года. Его создание оплатил союз "Крокодил" в рамках проекта по созданию муралов и граффити для противодействия языку ненависти, автор пожелал остаться неизвестным.

Культурный союз "Крокодил" был создан в 2009 году при поддержке Европейского Союза для налаживания культурного обмена в пределах Западных Балкан, а также региона с остальной Европой. Союз стал известен своими литературными фестивалями и дискуссиями на темы будущего Европы, влияния миграции и языкового национализма.

Это не первый случай, когда символ российской агрессии появляется на связанных с Украиной культурных памятниках в Сербии. В начале апреля латинская буква Z была замечена на памятнике украинскому поэту Тарасу Шевченко в сербском городе Нови-Сад.
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Топ комментарии
+28
Кацапня казиться від невдач на фронті.
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26.12.2022 22:46
+26
Сербия, Угорщина, Иран... надеюсь, наш МИД будет всегда их помнить
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26.12.2022 22:47
+24
Там руССкий дух... там всрусью пахнет..
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26.12.2022 22:46
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Кацапня казиться від невдач на фронті.
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26.12.2022 22:46 Ответить
Як би там не було, але кацапи сербів поімелі , але тим дурачкам це не збагнути, що рузьге були не за них, а за розпалювання конфлікту в Европі
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27.12.2022 00:22 Ответить
Там руССкий дух... там всрусью пахнет..
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26.12.2022 22:46 Ответить
Сербия, Угорщина, Иран... надеюсь, наш МИД будет всегда их помнить
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26.12.2022 22:47 Ответить
це тільки якщо ми будемо не забувати, тоді й МІД наш не забуде.
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26.12.2022 22:57 Ответить
мід - на расіє. У нас - МЗС.
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26.12.2022 23:26 Ответить
Так, пам'ятає. В серпні відправили Ірану зерна на 500 млн$. А перед цим- ще Еритреї і Ефіопії які постійно голосують проти України. Ну і в КНР, тут коментарі зайві
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27.12.2022 07:53 Ответить
варвари
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26.12.2022 22:49 Ответить
Подкацапское гнидное говнище в своём репертуаре.
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26.12.2022 22:54 Ответить
А если это кацапы самиии сделали.....при чем все сербы и Сербия......в Украине мало пркацапских негодяев...у них же цель всех против Украины настроить....а вы ведётесь как дети малые.(
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26.12.2022 23:04 Ответить
А где принципиальная разница между сербней и русней?
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26.12.2022 23:06 Ответить
сербы- кацапы Балкан
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26.12.2022 23:22 Ответить
А где принципиальная разница между самим малоросом ЗеБеней с ермаками ....73% его почитателей и русней? Может это в Сербии рюзькие попы с триколорами под подушками живут? Разберись в себе для начала..
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26.12.2022 23:23 Ответить
Мне в себе разбираться несложно. Я не русский, мне повезло человеком родиться. А Вам не помешало бы поинтересоваться сколько сербнявого дерьма воюет за своих руснявых братух в Украине.
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26.12.2022 23:30 Ответить
Сколько....десять....сто-двести-триста?( Да украинских предателей коллаборантов десятки тысяч....попы РПЦ-фсб пануют в Украине....может это сербы проходы разминировали арту отвели и ракеты в асфальт закатали?) В своём глазу бревна не увидать....Вы как дети малые в автобусе бздите и пальцем тыкаете....ну как можно выиграть войну с предателями у власти? Водичку дал рашистам тоже не Вуйчич.....и даже не Орбан с Земаном.
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26.12.2022 23:39 Ответить
Не понимаю причин твоей истерики. Нравится тебе сосаться в десны с сербней или русней - это дело твоей личной чистоплотности.
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27.12.2022 00:16 Ответить
Вот у тебя гули про сосать....кто тебя так обижает.....сьедь в обиженку дитятко и пожалуйся админу как ты привыкла...ахтунгрусишехунде о русишшвайн ржууу.)
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27.12.2022 00:22 Ответить
дебил белорашкинский, как он на вкус, гуталин с русского сапога?
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27.12.2022 00:28 Ответить
русский гомосек, ты не там себе любовника ищешь. У тебя в ********** полно кадыровцев, они любят русских свиней.
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27.12.2022 00:47 Ответить
животное, тебя когда ***** на утилизацию погонит?
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27.12.2022 01:13 Ответить
Ты уже сама себе пишешь...сама себя насилуешь....ты больная женщина...ржунемог))
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27.12.2022 01:25 Ответить
Не витрачайте свої нерви на ватяне білоруське лайно, банимо його до чортів собачих. Я так і зробила, пославши на доріжку.
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27.12.2022 04:51 Ответить
Все зрозуміло, ватне білоруське г****но ,щойно зареєстроване на сайті намагається щось тут ватяне пров'якати, а не пішов би ти назад до Білорусії до свого картопляноголового.
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27.12.2022 04:49 Ответить
У вас колбасников сбежавших от войны почему-то у всех от правды Оруэлл в голове прописку получает. Вы от удачи сытой жизни слепнуть начинаете. Ни Украине пользы от вас нет.....ни Америке не принесёте. Лапти свои за кольцевой дорогой оставили и пыжите на Цензоре.....а в душе теми же колхозным КОЛДЫРЯМИ и остались..... фрикинг лузеры.Вы же и есть сами вата....на аргументы со стороны только кавном давитесь и эмаль с зубов стираете.Просто ФАКТ(
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27.12.2022 08:13 Ответить
"Малоросійство - це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція." (с) Леся Українка
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26.12.2022 22:54 Ответить
там что вандалы, что вучичи...
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26.12.2022 22:57 Ответить
Так а вчому проблема? Намалювати якогось їхнього діяча десь на тротуарі чи на площі у Києві. І нехай люди по ньому топчуться...
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26.12.2022 22:57 Ответить
Гарна пропозицiя !
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27.12.2022 04:54 Ответить
Які вони кончені!
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26.12.2022 22:59 Ответить
Для таких випадків і потрібні дипломати з знаннями,а не з досвідом в сфері ніякій.
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26.12.2022 23:01 Ответить
"Сім побєдіші", ге ж, рузьке?
Тада пущай салют и наливай шампанскаваааааааааа!!!
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26.12.2022 23:02 Ответить
Сербы это обезьяны Европы! Обычные унтерменши !
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26.12.2022 23:03 Ответить
vony-klony kazabiv, bez 4esti, sovisti ta sostrazdannja do in6yh ljudej....
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07.03.2023 13:25 Ответить
Дві країни: угорщина і Сербія, а не пішли б на йух з Европи. Ви займаєте чужі місця
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26.12.2022 23:07 Ответить
То не "вандали" а "руссотурісто".
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26.12.2022 23:25 Ответить
Серби звичайнісінькі кацапські сраколизи . .
Як казала одна сербська вівця ( якась їхня знаменитість , не пам'ятаю її прізвища ) мовляв - ми все розуміємо , але ми в боргу перед сруцькими .
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26.12.2022 23:33 Ответить
Згоден з футбольною фанатською кричалкою-"Сєрба на вєрбу".І нічим не гірша від "москаляку на гіляку".Чомусь дуже схоже...
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27.12.2022 15:24 Ответить
Надо напомнить сербам про Сребреницу, что бы не тявкали.
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26.12.2022 23:37 Ответить
Ну Сербія аж тріщить від москальоти в морду і все !
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26.12.2022 23:44 Ответить
Србв на врбу, нє?
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26.12.2022 23:44 Ответить
Србе на врбе!
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27.12.2022 00:02 Ответить
Те що серби дуже хочуть, щоб їх сприймали в Україні як російських нацистів, то не дивина, дивно, що там ще існує якийсь українофільський "Крокодил", невже у цій організації є серби, невже існують серби, що засуджують російський імперіалізм?
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27.12.2022 00:14 Ответить
Сам факт встановлення пам'ятника в Сербії - є актом вандалізма
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27.12.2022 01:17 Ответить
В нас кацапи воду каламутять, а на Балканах свої кацапи- серби...
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27.12.2022 01:42 Ответить
серба на вербу.
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27.12.2022 02:59 Ответить
На сербов-******** зря время тратить- их даже не рожают а высерают - от того и говно в мозгах шавок **********
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27.12.2022 03:45 Ответить
Стреляют - по-македонски, а меленько гадят - по-сербски.
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27.12.2022 05:00 Ответить
Это сербокацапы однозначно.
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27.12.2022 06:25 Ответить
У Сербії скоро війна почнеться, а їм Україна в горлі стала
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27.12.2022 14:12 Ответить
Шо серби шо московіти одни і таже срань,і вообще пори світ очистити від ціеї погані.
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27.12.2022 16:10 Ответить
кто бы сомневался....сербские братушки кацапни люто ненавидят всё Украинское!жаль что их нато окончательно не разбомбило 30 лет назад!
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27.12.2022 20:47 Ответить
у Сербії... ще б в кацапькому сартірі мурал намалювали
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28.12.2022 01:19 Ответить
 
 