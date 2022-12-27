Ночью оккупанты пять раз ударили по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. ФОТОрепортаж

Враг обстрелял три громады на Днепропетровщине – Никопольскую, Красногригорьевскую и Марганецкую.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Тишина длилась недолго...



Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии.



40 вражеских снарядов прилетели в три громады - Никопольское, Красногригоревское и Марганецкое. Люди не пострадали.



В Никополе разрушены несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.



В Красногригорьевской громаде российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Задели и парники и магазин.



В Марганецкой громаде последствия ночных ударов еще выясняются", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в остальных районах тревога извещала об опасности, но обошлась без атак, и в эту минуту спокойно.

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