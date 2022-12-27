Последствия обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж

Донетчина под обстрелами россиян, полицейские документируют разрушения. Оккупационные войска нанесли 7 ударов по жилому сектору. Ранены гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, вражеские снаряды попали в города Авдеевка, Бахмут, пгт Великая Новоселка, села Карловка, Ивановка, Островское. Повреждены 7 гражданских объектов – дома и магазин мобильной техники.

"В результате артиллерийского удара в Бахмуте разрушен многоквартирный дом и помещение магазина. В селе Ивановское в результате российской атаки ранен мирный житель. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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