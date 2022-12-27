С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с украинским защитником Владимиром Ежовым, работавшим над S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky и погиб под Бахмутом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Владимир Ежов среди компьютерщиков более известен по никнейму Fresh. Он являлся геймдизайнером в компании GSC Game World. Кроме серии украинских игр S.T.A.L.K.E.R и "Казаков", работал над играми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter. Кроме того, один из персонажей игры S.T.A.L.K.E.R Локи сделан из его внешности.

После 24 февраля Владимир ушел на фронт и героически защищал Украину в рядах ВСУ. У мужчины осталось двое несовершеннолетних сыновей.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.