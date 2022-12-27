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демонтаж (190) Пушкин (51) Черновцы (653)

С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

чернівці,пушкін

В Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской демонтировали гипсовый бюст Пушкина.

Об этом в фейсбуке сообщает Черновицкий областной совет, передает Цензор.НЕТ.

"С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина", - сообщает Черновицкий областной совет.

Здесь заметили, что для демонтажа вызвали автовышку.

С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина 01

На разрешение демонтировать бюст ждали несколько месяцев.

"Поскольку здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было придать Министерство культуры и информационной политики Украины", - добавили в облсовете.

Отмечается, что бюст Пушкина будет храниться как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Сталина.

Смотрите: Неизвестные обрисовали красной краской памятники Зигину и Ватутину в Полтаве. ФОТО

С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина 02

Жителям Черновцов обещают предоставить возможность определить, чей бюст установить на фасаде театра. Для этого появится анкета на странице театра Facebook. Среди вариантов – Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные украинцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последний памятник Пушкину демонтировали в Черновцах. ФОТО

Ранее в Черновцах демонтировали два памятника Пушкину, которые не имели ни исторической, ни культурной ценности.
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Топ комментарии
+8
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27.12.2022 15:09
+7
Так. Той випадок, коли краще нічого, ніж оце.
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27.12.2022 15:26
+6
в рос.свиней думку ніхто не запитував, рило забрало і пнх.
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27.12.2022 15:19
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Там бюст Шекспіра непогано буде виглядати, нє?
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27.12.2022 15:03 Ответить
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27.12.2022 15:09 Ответить
в рос.свиней думку ніхто не запитував, рило забрало і пнх.
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27.12.2022 15:19 Ответить
ти от зараз яким ротом вскукурікнув лівим чи правим?
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27.12.2022 15:20 Ответить
Так. Той випадок, коли краще нічого, ніж оце.
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27.12.2022 15:26 Ответить
Спасибо, за единственный конструктивный ответ. Согласен с Вами, просто эти дыры в фасадах очень портят архитектуру, и мне кажется, что вылить на первое время хотя бы пластмассовую замену не дорого и одновременно красиво.
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27.12.2022 15:42 Ответить
Знаете, дырка в фасаде театра от отсутствующего там бюста какого-то пушкина не так портит фасад, как дырка в том же фасаде от снаряда, выпущенного по приказу распространителя памятников этому самому пушкину.
Пушкин идёт из Украины нах..й повсеместно. Если Вам станет интересно почему, объясню.
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27.12.2022 15:48 Ответить
Тепер туди треба погруддя Ротару !
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27.12.2022 15:18 Ответить
Груди Ротару?...ну не знаю...
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27.12.2022 15:24 Ответить
Кстати..26 декабря 1825 декабря на рабZee был праздник.. Майдан Декабристов на Сенатской площади... Плюшкину тогда было 25 лет..., участников было много.... включая и поэтов дохлой рабZeи... жены ихние поехали в Сибирь типа на каторгу...
Почему Пюшкин не поехал,?а он тогда был тайный агент сЦаря его величества и работал в Тайной канцелярии при дворе...😝
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27.12.2022 15:24 Ответить
Пушкін чимось Висоцького нагадує...у плані співпраці з владою...бунтар, щось там висміював, і при тому йому дозволялося все.
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27.12.2022 15:27 Ответить
Сексотам позволяют делать все, чтоб приманивать людей к себе. Что делает их как бы лишенными страха и правдорубами. Кагебисты, скорее всего, ловили "рыбу" вокруг этой хриплой приманки. Во всяком случае, "Спасибо, что живой", об этом говорит прямо. У Пушкина там совсем другая история. Хотя 2-е отделение, занималось поэтом, самым тесным образом. В Украине, Пушкин, точно, уже анахронизм. Все кому он нужен, знают где это можно найти в Интернете и почитать.
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27.12.2022 15:39 Ответить
А чего ему было ехать? Он на площадь не выходил, его не сослали. "Что я дурак что ли -- Питер на Сибирь менять?"
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27.12.2022 15:29 Ответить
Стукачок был типа засланный казачок при дворе...
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27.12.2022 15:35 Ответить
А то! Не брали в Царскосельский лицей первых попавшихся талантливых детишек-разгильдяев, а только из приближённых к их величествам!
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27.12.2022 15:53 Ответить
Кстати Йося Джугашвили тоже стучал сЦарю Николашке про подпольщиков чЛенина и прочих РСДРПешников краснопузое банды... поэтому и сидел в ссылке Туруханского края...хотя за ограбление банков РабZeи в Баку и Тбилиси его должны были расстрелять...
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27.12.2022 15:39 Ответить
Сосну болгарську туди мабуть вмонтують.
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27.12.2022 16:10 Ответить
Бляха...
А що у Чернівцях робив Пушкінд?
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27.12.2022 16:31 Ответить
Лікувався від гонореі!
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27.12.2022 18:13 Ответить
що цей прохіндей міг робити у чернівецькому театрі?
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27.12.2022 16:48 Ответить
А зачем хранить сралина и пушкина? На всякий случай?
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27.12.2022 17:17 Ответить
Перемолоть и хранить в виде порошка.
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27.12.2022 19:35 Ответить
Что-то эти Черновцы какие-то мутные....вечно у них там памятники находят....значит и сами такие и власть такую выбирают....
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27.12.2022 18:40 Ответить
чуть ли не каждый день читаю о том сколько этого дерьма утилизировали,а оно всё не прекращается и всё новые пушкины демонтируются!господи,сколько же этой мерзости кацапской понаставили?!
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27.12.2022 19:47 Ответить
Гордон: Чи потрібний мені Пушкін? Чи потрібний мені Лермонтов? Ні. Їхня творчість не зробила нічого для олюднення російського народу.

У Гордона в биографии есть явно непродуманные эпатажные высказывания. Но это высказывание очень хорошее. Оно явлется хорошим подспорьем для демоскализации.
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27.12.2022 23:04 Ответить
Цю гниду (Полтава) потрібно гнати з міськвиконкому сраним віником піл сраку!
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28.12.2022 10:26 Ответить
Так. Цей кучерявий кацапський збоченець за Полтаву теж має відповісти.

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28.12.2022 12:59 Ответить
 
 