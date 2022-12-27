С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской демонтировали гипсовый бюст Пушкина.
Об этом в фейсбуке сообщает Черновицкий областной совет, передает Цензор.НЕТ.
"С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина", - сообщает Черновицкий областной совет.
Здесь заметили, что для демонтажа вызвали автовышку.
На разрешение демонтировать бюст ждали несколько месяцев.
"Поскольку здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было придать Министерство культуры и информационной политики Украины", - добавили в облсовете.
Отмечается, что бюст Пушкина будет храниться как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Сталина.
Жителям Черновцов обещают предоставить возможность определить, чей бюст установить на фасаде театра. Для этого появится анкета на странице театра Facebook. Среди вариантов – Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные украинцы.
Ранее в Черновцах демонтировали два памятника Пушкину, которые не имели ни исторической, ни культурной ценности.
Пожалуйста, подождите...
Пушкин идёт из Украины нах..й повсеместно. Если Вам станет интересно почему, объясню.
Почему Пюшкин не поехал,?а он тогда был тайный агент сЦаря его величества и работал в Тайной канцелярии при дворе...😝
А що у Чернівцях робив Пушкінд?
У Гордона в биографии есть явно непродуманные эпатажные высказывания. Но это высказывание очень хорошее. Оно явлется хорошим подспорьем для демоскализации.