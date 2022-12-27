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Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из "Пионов". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие 43-й Отдельной Артиллерийской Бригады имени гетмана Тараса Трясила прогоняют врага с родной земли, в частности, с помощью САУ 2С7 "Пион".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

Группировка Объединенных сил также публикует фото боевой работы под Бахмутом.

Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из Пионов 01
Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из Пионов 02
Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из Пионов 03
Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из Пионов 04
Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из Пионов 05
Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из Пионов 06

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Топ комментарии
+23
Спочатку думав що щось переплутали, бо на першому фото знайома мені по службі в армії 2С3М "Акація", на якій я був навідником а потім командиром, але далі дійсно "Піони".
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27.12.2022 16:16
+13
Боневтик сделал всё ,чтоб следующий год ВСУ остался без американской помощи. Наобещав американцам ,что будет разбираться с коррупционерами, Боневтик может выйти, сам на себя. А это означает ,что Украина останется один на один с врагом т.к США видя ,что деньги и помощь уходят в безконенчкую офшорную прорву, к моему сожалению прекратят поддержку. Сейчас показательное выступление с Резниченко ,типа там обшук, это фикция от Дермака. Надеемся,что американцы не бросят народ в тяжёлую минуту. А Боневтик вслед за руцким кораблём. пшёл на. птьфу.
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27.12.2022 16:22
+11
гарний ...
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27.12.2022 16:22
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Спочатку думав що щось переплутали, бо на першому фото знайома мені по службі в армії 2С3М "Акація", на якій я був навідником а потім командиром, але далі дійсно "Піони".
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27.12.2022 16:16 Ответить
за ваші піонові промазки віддувається піхота, то ж не мажте..
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27.12.2022 16:22 Ответить
За законами артилерії, у Піона невелика неточність стрільби компенсується великим калібром снарядів.
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27.12.2022 17:00 Ответить
снайпер Тарас посміхнувся...
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27.12.2022 17:02 Ответить
все згодиться в квітнику нашому ))))
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27.12.2022 16:24 Ответить
Смачного їм!)
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27.12.2022 16:19 Ответить
паліть кацапню, хлопці і дівчата...
Пекельного позвіть - той не маже.....
все буде Україна!
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27.12.2022 16:19 Ответить
гарний ...
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27.12.2022 16:22 Ответить
Боневтик сделал всё ,чтоб следующий год ВСУ остался без американской помощи. Наобещав американцам ,что будет разбираться с коррупционерами, Боневтик может выйти, сам на себя. А это означает ,что Украина останется один на один с врагом т.к США видя ,что деньги и помощь уходят в безконенчкую офшорную прорву, к моему сожалению прекратят поддержку. Сейчас показательное выступление с Резниченко ,типа там обшук, это фикция от Дермака. Надеемся,что американцы не бросят народ в тяжёлую минуту. А Боневтик вслед за руцким кораблём. пшёл на. птьфу.
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27.12.2022 16:22 Ответить
Вообще не палишься кацап, вообще
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27.12.2022 17:38 Ответить
Breuer idiot trol
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29.12.2022 07:43 Ответить
Героям слава!
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27.12.2022 16:38 Ответить
Похоже на самоходный вариант Гиацинта, а на первом фото Акация
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27.12.2022 16:41 Ответить
совсем непохоже. Гиацинт-152мм, а Пион-203мм
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27.12.2022 21:45 Ответить
мусор збирають по вівроторках і ґоловне регулярно!
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27.12.2022 16:43 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.12.2022 16:43 Ответить
всі святі на плечах ЗСУ і ЗСУ їх несе!
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27.12.2022 16:55 Ответить
все как "русские" и предполагали - украинцы встречают их с "цветами"...
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27.12.2022 18:49 Ответить
Та да, снаряд 207 міліметрів робить гарні ямки в кацапських позиціях в яких одразу можно ховати по 10 кацапів.
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27.12.2022 21:28 Ответить
203мм (sic)
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27.12.2022 21:46 Ответить
203 також вистачить щоб зараз поховати 10 кацапів, а може і більше )
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27.12.2022 22:30 Ответить
Піон можливо єдина совкова сау,яку б варто було скопіювати,дооснастити далекобійними високоточними ар-снарядами і залишити на озброєнні.
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28.12.2022 00:19 Ответить
 
 