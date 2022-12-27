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Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из "Пионов". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие 43-й Отдельной Артиллерийской Бригады имени гетмана Тараса Трясила прогоняют врага с родной земли, в частности, с помощью САУ 2С7 "Пион".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.
Группировка Объединенных сил также публикует фото боевой работы под Бахмутом.
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