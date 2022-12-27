Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из "Пионов". ФОТОрепортаж

Военнослужащие 43-й Отдельной Артиллерийской Бригады имени гетмана Тараса Трясила прогоняют врага с родной земли, в частности, с помощью САУ 2С7 "Пион".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

Группировка Объединенных сил также публикует фото боевой работы под Бахмутом.













Читайте также: Создание необходимой наступательной группировки в Беларуси не наблюдается, - ГПСУ