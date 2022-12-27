С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 6880 мирных жителей, - ООН. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Чаще всего в Украине люди погибают из-за российских обстрелов с тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.
Такие данные за период с 24 февраля по 26 декабря обнародовало Управление верховного комиссара ООН по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.
Только в декабре УВКПЧ ООН зафиксировало 165 случаев гибели и 516 – случаев ранения гражданских в Украине. Всего же погибли по меньшей мере 6884 мирных жителя, ранения получили 10947 человек.
В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - говорится в сообщении.
В УВКПЧ ООН отмечают, что большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.
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все це, ***** подає ватникам, а вони хавають...
якщо взяти окуповані території то майже дві повноцінні по території області не раховані..
ті підараси знають скільки там загинуло цивільних????