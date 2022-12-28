Россия строит укрепления в оккупированном Крыму, - СМИ. ФОТОрепортаж

Россия приступила к строительству инженерных укреплений в оккупированном Крыму на случай боевых действий. Вдоль западного побережья полуострова возводится оборонительная линия, состоящая из траншей, окопов, противотанковых пирамид и минных полей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Первые сообщения о копании траншей на крымском побережье появились 9 декабря. Речь шла о Черноморском, Межводном, Пивничном.

На следующий день в телеграм-канале "Крымский ветер" были опубликованы фотографии и видеозаписи с вырытыми траншеями. Сопоставление снимков с панорамами улиц на сервисе "Яндекс.Карты" подтверждает, что место съемки действительно находится в пгт Черноморское, у дома номер 56 на Озерной улице.

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Однако оккупационные власти отмечали, что траншеи роют для плановой укладки коммуникаций. "Детский пляж, где ведутся земляные работы, второй по значимости в поселке. Инфраструктура там действительно хромает, воды нет. Поэтому администрация решила протянуть к месту отдыха водопроводную трубу", - говорится в публикации.

Однако, судя по снимкам, траншеи имеют характерную зигзагообразную форму. Так обычно выглядят рвы, создаваемые для обороны местности. Кроме того, в прошлом году поселковый пляж реконструировали.

Желание выкопать траншеи на поселковом пляже возможно связано с тем, что в непосредственной близости от него находятся военные объекты: прежние позиции ПВО, заброшенная отдельная ракетная техническая часть (военная часть А-2091), территория бывшего 296-го Констанцского дивизиона ракетных катеров, а также бывшие позиции для размещения ракетных систем С-200.

15 декабря строительство береговых заграждений отмечено в 55 километрах от Черноморского, на пляже в окрестностях села Молочное Сакского района. Это подтвердили в украинской разведке.

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На подступах к пляжу российские войска перекрыли дорогу и разместили самодельные таблички, предупреждающие о минировании территории. С помощью сервиса "Яндекс.Карты" удалось установить, что таблички появились на узкой перемычке между озерами Соленое (Тереклы) и Конрад, рядом с коттеджным поселком "Счастье у моря".

Размещение заграждений в этой части западного побережья Крыма также не случайно. Вблизи находятся сразу несколько российских военных объектов: 40-й отдельный командно-измерительный комплекс войск Воздушно-космической обороны, действующий дивизион ПВО, оснащенный зенитно-ракетными системами С-300, трассовый радиолокатор "Скала-2М".

Кроме того, в этой же части полуострова находятся военный аэродром в поселке Новофедоровка и авиаремонтный завод в Евпатории.

18 декабря в сети появились фотографии траншей, вырытых на пляже в поселке Межводное Черноморского района. Кроме рвов, на пляже появились оборудованные огневые точки, укрепленные мешками с песком. Сопоставление опубликованных кадров со снимками из телеграмм-канала базы отдыха "Круиз" и с фотографиями кафе "Нептун" в Межводном доказывает, что окопы были вырыты именно в этом населенном пункте.

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"Похоже, что российская армия готовится к оборонительным действиям и на юго-западе полуострова. В последнее время жители Севастополя неоднократно видели на улицах тралы, перевозившие бетонные модули для сооружения долгосрочных огневых точек. Автопоезда с железобетонными изделиями были замечены на проспекте и на улице Вакуленчука. В последнем случае, судя по направлению движения, трал мог ехать в сторону бухты Казачьей, где дислоцируется 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты", - делают вывод медийщики.