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Россия строит укрепления в оккупированном Крыму, - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия приступила к строительству инженерных укреплений в оккупированном Крыму на случай боевых действий. Вдоль западного побережья полуострова возводится оборонительная линия, состоящая из траншей, окопов, противотанковых пирамид и минных полей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Первые сообщения о копании траншей на крымском побережье появились 9 декабря. Речь шла о Черноморском, Межводном, Пивничном.

На следующий день в телеграм-канале "Крымский ветер" были опубликованы фотографии и видеозаписи с вырытыми траншеями. Сопоставление снимков с панорамами улиц на сервисе "Яндекс.Карты" подтверждает, что место съемки действительно находится в пгт Черноморское, у дома номер 56 на Озерной улице.

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Россия строит укрепления в оккупированном Крыму, - СМИ 01

Однако оккупационные власти отмечали, что траншеи роют для плановой укладки коммуникаций. "Детский пляж, где ведутся земляные работы, второй по значимости в поселке. Инфраструктура там действительно хромает, воды нет. Поэтому администрация решила протянуть к месту отдыха водопроводную трубу", - говорится в публикации.

Однако, судя по снимкам, траншеи имеют характерную зигзагообразную форму. Так обычно выглядят рвы, создаваемые для обороны местности. Кроме того, в прошлом году поселковый пляж реконструировали.

Желание выкопать траншеи на поселковом пляже возможно связано с тем, что в непосредственной близости от него находятся военные объекты: прежние позиции ПВО, заброшенная отдельная ракетная техническая часть (военная часть А-2091), территория бывшего 296-го Констанцского дивизиона ракетных катеров, а также бывшие позиции для размещения ракетных систем С-200.

15 декабря строительство береговых заграждений отмечено в 55 километрах от Черноморского, на пляже в окрестностях села Молочное Сакского района. Это подтвердили в украинской разведке.

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Россия строит укрепления в оккупированном Крыму, - СМИ 02

Россия строит укрепления в оккупированном Крыму, - СМИ 03

На подступах к пляжу российские войска перекрыли дорогу и разместили самодельные таблички, предупреждающие о минировании территории. С помощью сервиса "Яндекс.Карты" удалось установить, что таблички появились на узкой перемычке между озерами Соленое (Тереклы) и Конрад, рядом с коттеджным поселком "Счастье у моря".

Размещение заграждений в этой части западного побережья Крыма также не случайно. Вблизи находятся сразу несколько российских военных объектов: 40-й отдельный командно-измерительный комплекс войск Воздушно-космической обороны, действующий дивизион ПВО, оснащенный зенитно-ракетными системами С-300, трассовый радиолокатор "Скала-2М".

Кроме того, в этой же части полуострова находятся военный аэродром в поселке Новофедоровка и авиаремонтный завод в Евпатории.

18 декабря в сети появились фотографии траншей, вырытых на пляже в поселке Межводное Черноморского района. Кроме рвов, на пляже появились оборудованные огневые точки, укрепленные мешками с песком. Сопоставление опубликованных кадров со снимками из телеграмм-канала базы отдыха "Круиз" и с фотографиями кафе "Нептун" в Межводном доказывает, что окопы были вырыты именно в этом населенном пункте.

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Россия строит укрепления в оккупированном Крыму, - СМИ 04

Россия строит укрепления в оккупированном Крыму, - СМИ 05

"Похоже, что российская армия готовится к оборонительным действиям и на юго-западе полуострова. В последнее время жители Севастополя неоднократно видели на улицах тралы, перевозившие бетонные модули для сооружения долгосрочных огневых точек. Автопоезда с железобетонными изделиями были замечены на проспекте и на улице Вакуленчука. В последнем случае, судя по направлению движения, трал мог ехать в сторону бухты Казачьей, где дислоцируется 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты", - делают вывод медийщики.
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Топ комментарии
+14
Рашистам уже ничего не поможет - ни лошадиные понты, ни разного рода сооружения. Украинцы очень злые - за 8 "почти 9" лет накопили столько ненависти к русне, что будут выжигать все на своем пути. Д. Дудаев выродков московских предупреждал - не прислушались, насмехались - теперь улыбка у рашистов сменится на предсмертные вопли о пощаде.
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27.12.2022 23:50
+13
Это бесполезно, лучше сдавайтесь, целее будете
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27.12.2022 23:42
+12
Целей не надо!
Пусть копают! 😂
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27.12.2022 23:43
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Это бесполезно, лучше сдавайтесь, целее будете
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27.12.2022 23:42 Ответить
Целей не надо!
Пусть копают! 😂
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27.12.2022 23:43 Ответить
Чому ж? Для когось явна користь в розпилі коштів.... так би мовити "велике оборонництво"
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27.12.2022 23:55 Ответить
що складається з траншей, окопів, протитанкових пірамід
===============================
танки вже тричі знищили ще до 1 квітня.
Хіба ні?
Проте, "нє фсьо так адназначно..."
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28.12.2022 00:44 Ответить
Окопи викопані у вигляді знака запитання

"Крым с рассией навсегда ?????" 😂
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27.12.2022 23:42 Ответить
Не это канавы, шоб было видно куда гавно сбрасывать,...ну идийоты
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27.12.2022 23:46 Ответить
Одічалиє готуються до самогубства. Вони навіть не розуміють, що нам навіть заходити у Крим не треба, щоб його повернути.
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27.12.2022 23:44 Ответить
Рашистам уже ничего не поможет - ни лошадиные понты, ни разного рода сооружения. Украинцы очень злые - за 8 "почти 9" лет накопили столько ненависти к русне, что будут выжигать все на своем пути. Д. Дудаев выродков московских предупреждал - не прислушались, насмехались - теперь улыбка у рашистов сменится на предсмертные вопли о пощаде.
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27.12.2022 23:50 Ответить
россияне готовятся, и заранее копают себе могилы. предусмотрительные, однако.
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27.12.2022 23:51 Ответить
Зате без бандер.
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27.12.2022 23:55 Ответить
Сподіваюсь кацапи продовжать це робити, викидаючи гроші на вітер.
У складі ВМС України всього один десантний корабель: в таких умовах, можливість висадки морського десанту при наявності у кацапів протикорабельних ракет є мінімальною.
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28.12.2022 00:01 Ответить
Ті траншеї до першого хорошого шторму.
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28.12.2022 00:07 Ответить
один хороший шторм і чорноморський оселедець піде по тим окопам ікру мєтати
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28.12.2022 00:09 Ответить
засруть, гади, весь Крим
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28.12.2022 00:13 Ответить
вже засрали
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28.12.2022 00:13 Ответить
По этому поводу с нулей пишут, что ждут, мол, не дождутся, ну а наш собственный источник из Вашингтона пишет о том, что и там ждут этого момента. Якобы, генерал Милли разговаривал по телефону с генералом Залужным и высказал два пожелания.

Первое - как только местное население на освобождаемых территориях будет говорить, в основном, на китайском, хорошо бы остановить наступление и осмотреться, куда дошли.

Ну а второе - по поводу Армат. Он просил переговорить с фермерами, чтобы не первую, но вторую целую Армату не прятали по сараям, а передали представителям армии США в Польше. Что-то они там посмотреть хотели.

ANTI-COLORADOS
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28.12.2022 00:13 Ответить
Ніякі укріплення не допомагали кацапам втриматися в Криму раніше. Не допоможуть і зараз. Крим це пастка.
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28.12.2022 00:21 Ответить
А де кацапам "не пастка"?
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28.12.2022 00:47 Ответить
Таки трохи спантеличили. Якщо добряче замислитись то виходить що всюди...
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28.12.2022 00:52 Ответить
Хай краще кримський допомост починають збирати..
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28.12.2022 00:52 Ответить
Хай кротам допомогають...
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28.12.2022 03:27 Ответить
а чего катапульты не строят? опять же, требушеты там всякие, баллисты...??
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28.12.2022 07:21 Ответить
идиоты поберегли бы силы им еще дальневосточный гектар осваивать
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28.12.2022 08:10 Ответить
https://youtu.be/1-YmhkZz6Ic...

АналоГовнетные технологии Мавзолейной Помойки круче любого НАТО,особенно в ядерного оружия...👹🦍🤣Обезьяна с гранатой, это вам не автомат Уго Шмайссера..типа Калаша...
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28.12.2022 08:36 Ответить
це село Молочне 14 км від Євпатора
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28.12.2022 10:30 Ответить
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28.12.2022 15:27 Ответить
 
 