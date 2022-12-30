Зеленский вручил волонтерам награды "Золотое сердце". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вручил представителям украинского волонтерского движения награды президента Украины "Золотое сердце".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Награда начата указом президента от 5 декабря №825. Ее за весомый личный вклад в оказание волонтерской помощи и развитие волонтерского движения получили представители волонтерских организаций и движений, способствующих обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ и преодоления ее последствий.

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Зеленский выразил благодарность волонтерам за их тяжелую и чрезвычайно важную работу и отметил, что награда "Золотое сердце" символизирует преданность волонтеров Украине и защитникам нашего государства. "В этом году основано отличие "Золотое сердце". Я считаю, что именно такое сердце у вас и у всех представителей волонтерского движения. Хочу поблагодарить вас за ваше сердце, за ваше время, за жизнь, потому что многие из вас полностью изменили свою жизнь с первых дней этой войны. И за вашу безмерную любовь к Украине и к нашим прекрасным людям и крепким воинам", - отметил глава государства.

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Собравшиеся почтили минутой молчания память волонтеров, отдавших свои жизни за Украину.

Зеленский пожелал волонтерам в новом 2023 победы Украины в войне с агрессором.

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