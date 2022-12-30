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Зеленский вручил волонтерам награды "Золотое сердце". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вручил представителям украинского волонтерского движения награды президента Украины "Золотое сердце".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Награда начата указом президента от 5 декабря №825. Ее за весомый личный вклад в оказание волонтерской помощи и развитие волонтерского движения получили представители волонтерских организаций и движений, способствующих обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ и преодоления ее последствий.

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Зеленский выразил благодарность волонтерам за их тяжелую и чрезвычайно важную работу и отметил, что награда "Золотое сердце" символизирует преданность волонтеров Украине и защитникам нашего государства. "В этом году основано отличие "Золотое сердце". Я считаю, что именно такое сердце у вас и у всех представителей волонтерского движения. Хочу поблагодарить вас за ваше сердце, за ваше время, за жизнь, потому что многие из вас полностью изменили свою жизнь с первых дней этой войны. И за вашу безмерную любовь к Украине и к нашим прекрасным людям и крепким воинам", - отметил глава государства.

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Собравшиеся почтили минутой молчания память волонтеров, отдавших свои жизни за Украину.

Зеленский пожелал волонтерам в новом 2023 победы Украины в войне с агрессором.

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Топ комментарии
+13
Це тим, які пішли працювати під Єрмаком. А тим які не погодились - обшуки, травля в СМІ, погрози відкрити справи про зраду. і т.д.
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30.12.2022 19:03
+10
Ну, не цим точно:

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30.12.2022 19:37
+9
Ескіз тої відзнаки робив Юзік. Після літру самогонки.
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30.12.2022 19:24
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Це тим, які пішли працювати під Єрмаком. А тим які не погодились - обшуки, травля в СМІ, погрози відкрити справи про зраду. і т.д.
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30.12.2022 19:03 Ответить
Звідки лізуть такі, як ти, та звідки в вас стільки лайна? Ви не на рошені харчуєтесь?
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30.12.2022 19:25 Ответить
А ви поцікавтесь реальною ситуацією, щоб зразу не ображатись. На кордоні тижнями а вже може й місяць тримають волонтерів з дронами для ЗСУ ! Придумали зачіпку, що вони(дрони) подвійного призначення.
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30.12.2022 19:34 Ответить
Ну, не цим точно:

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30.12.2022 19:37 Ответить
А він сам щось донатив на ЗСУ ?
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30.12.2022 19:44 Ответить
Воно за копійку вдавиться, жабокряк зелений.
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30.12.2022 19:48 Ответить
Пішов на хер , босяк !
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30.12.2022 20:36 Ответить
Марія Берлінська там є ? Може хто роздивився ?
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30.12.2022 19:41 Ответить
А шо такоє, щось не бачу на фото притулки, не заслужив хіба нагороди від бубачькі? А так старався, так старався, і супутник, і ціла армія дронів, і спартанів 100 штук!
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30.12.2022 19:10 Ответить
А він зеленим не лиже, тому його там немає.
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30.12.2022 19:17 Ответить
Надіюсь Ви зробили не менше.
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30.12.2022 19:19 Ответить
І зермака щось не видно.
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30.12.2022 19:35 Ответить
На жаль нікого не впізнав. Але надіюсь що це достойні люди. Слава УКраїні.
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30.12.2022 19:20 Ответить
Ескіз тої відзнаки робив Юзік. Після літру самогонки.
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30.12.2022 19:24 Ответить
Очень цинично, когда такие награды вручает один из самых жадных мультимиллионеров Украины
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30.12.2022 20:27 Ответить
Хто вони , і що вони зробили ? Чи то ряжені, як у ботоксного ?
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30.12.2022 22:17 Ответить
 
 