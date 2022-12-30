В России подтвердили ликвидацию командира 39-й бригады полковника Гаджибалаева. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
30 декабря российские официальные источники подтвердили ликвидацию в Украине командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Сулейман-Стальской администрации республики Дагестан РФ.
"С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик", - отмечается в официальном сообщении от 30 декабря.
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Херасє....Трагічний загиблик...Здох кацап-окупант чи як воно себе називало-расіянін? Здох на тимчасово окупованій кацапами українській землі! А пас би овець в довбоному Зізіку-лишився б живий.Отак треба було написати!
нах йому ще мобільний?
а пульт, то до того сраного вентилятора?
Здравствуй, Дедушка-Мороз, Борода из ваты, Ты подарки нам принес? Что в мешке? - Солдаты - Достает большой пакет, Притаив насмешку: - Вот ваш папка, брат и дед, Только вперемешку. Ну а мамкам от меня Каждой по Калине С Новым ГоЙдом, ребятня! Слава Украине!!!...(с)
- Почему же альфонс, это я их кормлю!