В России подтвердили ликвидацию командира 39-й бригады полковника Гаджибалаева. ФОТО

30 декабря российские официальные источники подтвердили ликвидацию в Украине командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Сулейман-Стальской администрации республики Дагестан РФ.

"С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик", - отмечается в официальном сообщении от 30 декабря.

Читайте: В оккупированном Донецке ликвидирован подполковник Следственного комитета РФ Рыбаков