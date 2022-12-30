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В России подтвердили ликвидацию командира 39-й бригады полковника Гаджибалаева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

30 декабря российские официальные источники подтвердили ликвидацию в Украине командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Сулейман-Стальской администрации республики Дагестан РФ.

"С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик", - отмечается в официальном сообщении от 30 декабря.

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В России подтвердили ликвидацию командира 39-й бригады полковника Гаджибалаева 01
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Топ комментарии
+44
І як завжди земля тобі залізобетоном, собакам собачья смерть!!!!
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30.12.2022 21:26
+44
а что сраный даг забыл в Херсонской области? Помидорок хоть успел покушать?
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30.12.2022 21:27
+28
Одним вонючим ******** стало меньше!!!
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30.12.2022 21:27
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І як завжди земля тобі залізобетоном, собакам собачья смерть!!!!
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30.12.2022 21:26 Ответить
Ось сто до одного, що у полковника Гаджибалаєва у бригаді є рядовий ********.)
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30.12.2022 21:38 Ответить
Вот полный список "хороших русских"

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30.12.2022 22:13 Ответить
adin narot , bljat!
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31.12.2022 06:31 Ответить
Теж слов'янин був?
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30.12.2022 23:53 Ответить
От хоч шось приємне...
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30.12.2022 21:26 Ответить
а что сраный даг забыл в Херсонской области? Помидорок хоть успел покушать?
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30.12.2022 21:27 Ответить
шукав дорогу в Зізік мабуть. ЗСУ вказали йому вірний щлях.
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30.12.2022 21:32 Ответить
Тепер зюзік в Зізіке. Там концерт Кабздона, новорічний
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30.12.2022 22:32 Ответить
Одним вонючим ******** стало меньше!!!
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30.12.2022 21:27 Ответить
Чурка сдохла и попала к жирику в сауну со смолой.
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30.12.2022 21:27 Ответить
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30.12.2022 21:29 Ответить
Краще на 200те ...і не було б таких неприємностей ...
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31.12.2022 00:16 Ответить
REST IN PAIN (RIP)
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30.12.2022 21:29 Ответить
З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим
================
Херасє....Трагічний загиблик...Здох кацап-окупант чи як воно себе називало-расіянін? Здох на тимчасово окупованій кацапами українській землі! А пас би овець в довбоному Зізіку-лишився б живий.Отак треба було написати!
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30.12.2022 21:30 Ответить
чурбан
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30.12.2022 21:31 Ответить
Ето носитель русского мира.
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30.12.2022 21:37 Ответить
мінус ісчще один дагісранський підар. щоб вони усі сконали в корчах
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30.12.2022 21:34 Ответить
типичная харя *************** свинособаки...............гори в аду ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.12.2022 21:36 Ответить
Мерзенна тварюка. На жаль, таких "полковників" за парєбріком як гівна у руських за банєй.
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30.12.2022 21:38 Ответить


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30.12.2022 21:38 Ответить
URL signature expired.
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30.12.2022 21:40 Ответить
Смерть манкуртам.
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30.12.2022 21:41 Ответить
сподіваюсь куля або уламок були змащені салом
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30.12.2022 21:45 Ответить
туда йому і дорога
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30.12.2022 21:45 Ответить
у чувака 5 стаціонарних телефонів! Карл, 5!
нах йому ще мобільний?

а пульт, то до того сраного вентилятора?
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30.12.2022 21:46 Ответить
пульт до телевізора
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30.12.2022 21:59 Ответить
Новина дуже приємна. На ще одну сволоцюгу в світі стало менше. Нехай ця рашиська бидлота не лізе на вільну і незалежну чужу землю.
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30.12.2022 21:49 Ответить
Стишок с ю туба в тему ))))
Здравствуй, Дедушка-Мороз, Борода из ваты, Ты подарки нам принес? Что в мешке? - Солдаты - Достает большой пакет, Притаив насмешку: - Вот ваш папка, брат и дед, Только вперемешку. Ну а мамкам от меня Каждой по Калине С Новым ГоЙдом, ребятня! Слава Украине!!!...(с)
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30.12.2022 21:50 Ответить
Этот чилавек, Гаджибалаев, позорит республику!
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30.12.2022 21:52 Ответить
Чучмек долго шел к успеху. Не покушает больше барашка , писю будет кушать у шайтана.
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30.12.2022 21:53 Ответить
гад_жи_е.б.о.лаева?
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30.12.2022 22:00 Ответить
лежить під йолкой і воняє. )
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30.12.2022 22:08 Ответить
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30.12.2022 22:08 Ответить
Хорошо что сдох под новый год, можно два праздника сразу отпраздновать
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30.12.2022 22:15 Ответить
Уважаимий, слюшай-да, чилавек. С такой уважаимий родовой аул. С такой уважаимий тейп. С такой уважаимий ах какой родиситивиник визде. Пириехал на украйна учит людэй руськи изык. Славянский панимаишь мир винидрять. А он иво убил, хахел такой, нируский такой.
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30.12.2022 22:20 Ответить
ст.л-т Гаджихаджижимамбаев
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30.12.2022 22:36 Ответить
В зизик приехал гаджих... по частям. Сначала гад, потом жи, а потом оставшаяся от него балалайка.
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30.12.2022 22:46 Ответить
декілька овець у дагестані стали вдовами ...
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30.12.2022 22:59 Ответить
Полетел к шайтану черножопый дагский гамадрил!Иншала!
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30.12.2022 23:58 Ответить
-Ах ты альфонс овечьего гарема!!
- Почему же альфонс, это я их кормлю!
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31.12.2022 00:50 Ответить
Цельного Полкана Грохнули, Респект И Уважуха ЗСУ!!!!))))
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31.12.2022 00:53 Ответить
ПАЛковнiку нiкто нє пiшет
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31.12.2022 02:12 Ответить
Палковник попал на концерт Кобзона))))
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31.12.2022 03:26 Ответить
Ще одие "брат-слАвянін" перетворився на хорошого рюзького.
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31.12.2022 06:26 Ответить
жаль, что вонючее тело мусульманского козломордого свинопаса осталось... а в принципе. п*здить рюцких (это не народ, это свиньи грязные - вонючие даги, какдыровцы, удмурты и т.п.) надо так, чтобы даже талибан начал креститься... СМЕРТЬ РУСКИМ! СМЕРТЬ РАСИИ!
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31.12.2022 07:24 Ответить
 
 