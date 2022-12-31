"Укрзализныця" презентовала свой первый модернизированный электропоезд. ФОТОрепортаж

"Укрзализныця" представила первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Этот электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч.

"После капитального ремонта электропоезд, изготовленный на украинском заводе "Лугансктепловоз", пополнил перечень восстановленных пригородных поездов "Укрзализныци". Этот поезд мы сделали максимально удобным для пассажиров", - говорится в сообщении.

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В электропоезде установлены пандусы в каждом главном вагоне поезда, инклюзивные туалеты (с пеленальными столиками), обустроены места для перевозки велосипедов (24 места во всем поезде), места для сидения для пассажиров с инвалидностью.

Также поезд оснащен USB/Type-C портами для зарядки гаджетов, внешними и внутренними системами видеонаблюдения, освещением зон посадки и высадки пассажиров.

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