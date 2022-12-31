"Укрзализныця" презентовала свой первый модернизированный электропоезд. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Экономика
"Укрзализныця" представила первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Этот электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч.
"После капитального ремонта электропоезд, изготовленный на украинском заводе "Лугансктепловоз", пополнил перечень восстановленных пригородных поездов "Укрзализныци". Этот поезд мы сделали максимально удобным для пассажиров", - говорится в сообщении.
В электропоезде установлены пандусы в каждом главном вагоне поезда, инклюзивные туалеты (с пеленальными столиками), обустроены места для перевозки велосипедов (24 места во всем поезде), места для сидения для пассажиров с инвалидностью.
Также поезд оснащен USB/Type-C портами для зарядки гаджетов, внешними и внутренними системами видеонаблюдения, освещением зон посадки и высадки пассажиров.
Пожалуйста, подождите...
От що буває, коли підприємство належить державі.
Вічні збитки, стагнація і 120 км/год. в 2022 році.
>От що буває, коли підприємство належить державі
Ой.
У США залізничний транспорт належить приватним компаніям.
Найбільша і найвідоміша з них - AMTRAK.
І повірте, 120 км/год (80 миль-год) це крейсерська швидкість амтраківських "скорих" потягів.
Інтернет твердить, що максимальна у них може досягти 145 миль, але то фантації.
Кількість аварій і зходів з рейок - незчисленна; я як багаторічний ком'ютер можу засвідчити це навіть у суді.
А взагалі-то швидкість потяга визначається не лише потужністю двигунів і аеродинамікою, але й станом колії.
А вона, що в Україні, що у Штатах - з класу 3-го світу.
Така в нього натура по-кацапському брехлива.
Скотинякам дай залізницю українську приватизувати, так її на металолом поріжуть.
Український Луганськтепловоз справді був прихватизований лише за 1 грн. із зобов'язанням приватного власника оплати приватизаційної вартості з майбутнього прибутку. Це варте книги рекордів Гінеса.
Дамо йому назву............ Баклажан.
А так їздимо що залишилось від совка.
Коли до сих пір купе займає якась *пошта*, розвзять папірці по станціях, тримають штат і це коли є мобільний та інший інтернет звязок.
Як при царі. І ніхто з цим нічого робити не хоче. Таке корито у свиней забрати.
- У вас найщільніша у світі кількість населення на одиницю території! Як ви умудряєтеся підтримувать такі високі санітарні умови? Це ж яке навантаження на комунальні служби!
Чиновник відповів:
- Чисто не там, де часто прибирають, а там, де не смітять!
У нас біда в тому, що наш народ не привчений повазі до чужої власності Він "горло перегризе" за "своє", але не тільки не берегтиме те, що йому не належить, але й може навмисно напаскудить
С обновлённым салоном.
Давайте обсудим его плюсы через месяц.
Купити тепловоз разів у 50 дорожче.
Может Apple 9T?