За прошедшие сутки россияне убили 6 гражданских, еще 7 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки российские оккупанты убили 6 мирных жителей в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"По данным областных военных администраций в Донецкой области 3 погибших, 3 раненых. В Запорожской области - 1 раненый. В Харьковской области - 2 погибших (в т.ч. 1 на мине), 1 ранен. В Херсонской области - 2 раненых. Черниговской области – 1 погибший.

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