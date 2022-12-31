Россияне ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане, есть раненый. ФОТОрепортаж

Российские захватчики прицельно ударили ракетой С-300 Лиманскому отделу полиции (Донецкая область).

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь должно быть новогоднее поздравление. Но сперва должен показать вам, какой "подарок" мы получили сегодня от врага. Российская ракета С-300 прицельно попала в Лиманский отдел полиции Донецкой области", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

У пострадавшего полицейского травмы средней тяжести оказывается медицинская помощь.

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