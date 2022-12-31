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Нацполиция (15742) Донецкая область (7143) Лиман (288) Клименко Игорь (285)

Россияне ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане, есть раненый. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики прицельно ударили ракетой С-300 Лиманскому отделу полиции (Донецкая область).

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь должно быть новогоднее поздравление. Но сперва должен показать вам, какой "подарок" мы получили сегодня от врага. Российская ракета С-300 прицельно попала в Лиманский отдел полиции Донецкой области", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

У пострадавшего полицейского травмы средней тяжести оказывается медицинская помощь.

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Россияне ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане, есть раненый 01
Россияне ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане, есть раненый 02
Россияне ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане, есть раненый 03
Россияне ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане, есть раненый 04
Россияне ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане, есть раненый 05
Россияне ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане, есть раненый 06
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Якщо не буде знищено такий же відділок поліції десь на кацапії, то такі удари плвторяться знову.
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31.12.2022 11:46 Ответить
Допоки існує кацапія, доти і буде повторюватись.
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31.12.2022 11:56 Ответить
Це теж правда. Але якщо по них не бити, аони будуть існувати.
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31.12.2022 12:25 Ответить
Бидло москальське , - бракує слів
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31.12.2022 11:47 Ответить
Давайте їбашити по хоромах ***** в геленджику, хай він стягує туди всі свої ппо, щоб захистити їх...
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31.12.2022 12:16 Ответить
 
 