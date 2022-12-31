Словения передает Украине два реанимобиля. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Два словенских реанимобиля были переданы в штаб-квартире компании Medicop в городе Немчавце на востоке Словении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Словении.
"Словения поддерживает Украину. Мы хотим помочь украинскому народу всеми возможными способами, в частности дипломатическими усилиями и, особенно, материальной помощью, и в этом отношении оборудование для спасения жизни имеет самый высокий приоритет", – отметила министр иностранных дел Словении Тани Файон.
Два реанимобиля стоимостью 210 тысяч евро класса B, оборудованные по международным стандартам, будут доставлены в Украину в ближайшие дни.
Как отмечают в словенском МИДе, с начала полномасштабной российской агрессии Словения предоставила 4,3 миллиона евро гуманитарной помощи и один миллион евро на финансирование гуманитарной инициативы "Зерно для Украины". Это самая большая гуманитарная помощь Словении за последнее десятилетие.
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