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Словения передает Украине два реанимобиля. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Два словенских реанимобиля были переданы в штаб-квартире компании Medicop в городе Немчавце на востоке Словении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Словении.

"Словения поддерживает Украину. Мы хотим помочь украинскому народу всеми возможными способами, в частности дипломатическими усилиями и, особенно, материальной помощью, и в этом отношении оборудование для спасения жизни имеет самый высокий приоритет", – отметила министр иностранных дел Словении Тани Файон.

Два реанимобиля стоимостью 210 тысяч евро класса B, оборудованные по международным стандартам, будут доставлены в Украину в ближайшие дни.

Как отмечают в словенском МИДе, с начала полномасштабной российской агрессии Словения предоставила 4,3 миллиона евро гуманитарной помощи и один миллион евро на финансирование гуманитарной инициативы "Зерно для Украины". Это самая большая гуманитарная помощь Словении за последнее десятилетие.

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Словения передает Украине два реанимобиля 02
Словения передает Украине два реанимобиля 03
Словения передает Украине два реанимобиля 04
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Щира подяка нашим друзям із Словеніі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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31.12.2022 12:25 Ответить
Ще раніше Словенія передала танки України аж 50 штук ..💪👍🇺🇦
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31.12.2022 12:37 Ответить
Словенії, щира подяка.
Злодюга таран буде відповідати за розкрадання і руйнацію української армії та обороноздатності країни, разом з Бубочкою та дерьмаком.
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31.12.2022 12:45 Ответить
Ютьюб все пам'ятає...скорочення військового бюджету України відбулося ще восени 2019 року і далі до самого вторгнення 23 лютого 2022 року...
Гатовілі сашлики...на 9 травня...
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31.12.2022 12:49 Ответить
Чекаємо поки Резніков заявить що військові несприймають ''реанімобілі'' і що це не змінить ситуацію на фронті ...
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31.12.2022 12:51 Ответить
Увесь Світ 8 травня це День Скорботи по жертвах нацисткого режиму у Другій Світовій,а у дохлому совку 9 травня це день паБеди в Атечіствінной вайне...
Позорище...Ще спалився ..
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31.12.2022 12:56 Ответить
"ОП просить Словенію передати на гуманітарні потреби 5 ... 4 бентлі контіненталь і 2 мерседеси майбах та 1 порш тайкан в максимальній комплектації"
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31.12.2022 13:08 Ответить
а там поруч... військовий злочинець і зрадник. таран. Нічого хай трохи пожируе. Тюрма його не омине. вже у 2024році.
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31.12.2022 14:29 Ответить
 
 