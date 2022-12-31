30 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Чернобаевку, значительные разрушения инфраструктуры, - ОВА. ФОТО

Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Чернобаевки Херсонской области. Она испытала удобные разрушения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера российские оккупанты покрыли массированным огнем Чернобаевку.

Вновь обстреляли исключительно гражданские объекты - спортзал, котельную, детсад и здание ЦНАПа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здания потерпели значительные разрушения. Но мирные люди не пострадали.

Для проведения оперативного ремонта поврежденных помещений оперативно предоставили комплекты стройматериалов.

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