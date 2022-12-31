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обстрел (20205) Херсонщина (3514) Чернобаевка (64)

30 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Чернобаевку, значительные разрушения инфраструктуры, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Чернобаевки Херсонской области. Она испытала удобные разрушения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера российские оккупанты покрыли массированным огнем Чернобаевку.

Вновь обстреляли исключительно гражданские объекты - спортзал, котельную, детсад и здание ЦНАПа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здания потерпели значительные разрушения. Но мирные люди не пострадали.

Для проведения оперативного ремонта поврежденных помещений оперативно предоставили комплекты стройматериалов.

Смотрите: 4 млн кур погибли во время оккупации на крупнейшей птицефабрике в Чернобаевке. ФОТО

30 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Чернобаевку, значительные разрушения инфраструктуры, - ОВА 01
30 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Чернобаевку, значительные разрушения инфраструктуры, - ОВА 0230 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Чернобаевку, значительные разрушения инфраструктуры, - ОВА 03
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мені звичайно не можна матюкатись..але рашисти кідари кончені
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31.12.2022 13:27 Ответить
"Она испытала удобные разрушения."
Цензор ввел новое понятие - "УДОБНЫЕ разрушения". Значит теперь есть разрушения удобные и неудобные?
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31.12.2022 13:45 Ответить
Вы это серьезно???

Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Чорнобаївки Херсонської області. Вона зазнала зручних руйнувань. Джерело: https://censor.net/ua/p3390519

Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Чернобаевки Херсонской области. Она испытала удобные разрушения. Источник: https://censor.net/ru/p3390519

Russian invaders shelled the civilian infrastructure of Chornobaiivka, the Kherson region. She suffered convenient destruction. Source: https://censor.net/en/p3390519
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31.12.2022 13:46 Ответить
Очепятка,не придирайтесь
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31.12.2022 14:18 Ответить
Перечитатка должна быть после печатки и переводятки гуглом. То что перевод машинный, так еще и набор наверное в Т9 делают
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31.12.2022 15:31 Ответить
 
 