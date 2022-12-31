Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики ударили по Николаеву, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщило ГУ ГСЧС Николаевской области, передает Цензор.НЕТ
"Сегодня, 31 декабря, враг вновь обстрелял Николаев. Сейчас огнеборцы тушат пожар в одном из районов города на ориентировочной площади 150 кв. м. В настоящее время работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей", - говорится в сообщении.
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+10 Mykola Blogger
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показать весь комментарий31.12.2022 15:27
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А якщо разом навалимось, то завтра амери дадуть ракети Трайдент 2.
Ти прямо коментатор, активіст, комсомолець, грєлка туборг місцевого заливу.
Хоча, продовжуй, треба й таке ниття, воно хоча б українською мовою.
Чи у нас Байден президент?
Чи Вова ніпрічьом до відсутності у нас ракет?
Все в твоєму житті просто і ясно: якщо чогось немає, значить, Байден не дав!
Чи словоблуддя ваше всьо?
У відсутності власних ракет для нанесення ударів у відповідь винен Зе, що згорнув всі ракетні програми, започатковані Порохом. А вони були б в достатній кількості, якби такі, як ти, не вирішили замінити президента-патріота на блазня.
Згоден?
Така зброя розроблялась та випробувалась в Україні, але поки що її немає на озброєнні.
Про необхідність мати таку зброю йшлося у статті генерала Залужного. Відомим прикладом вказаної зброї є Томагавки. Як ви розумієте, найдосконаліша ППО не може бути 100% ефективною, певна частина ракет рашистів досягне мети. Тому, крім удосконалення ППО, треба нищити виробничі потужності та інфраструктуру РФ, яка дозволяє виробляти ракетну та іншу зброю ворога.