Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили по Николаеву, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Николаевской области, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня, 31 декабря, враг вновь обстрелял Николаев. Сейчас огнеборцы тушат пожар в одном из районов города на ориентировочной площади 150 кв. м. В настоящее время работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей", - говорится в сообщении.

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