Последствия обстрела Печерского района Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
Российские захватчики нанесли удар по Киеву. Повреждены объекты в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах.
Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, была повреждена гостиница "Алфавито" в Печерском районе столицы. В КГВА заявили, что разрушены пять этажей и зафиксированы незначительные повреждения близлежащих зданий.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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+30 Rhodesian
показать весь комментарий31.12.2022 16:39
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показать весь комментарий31.12.2022 16:40
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Васян, не будет такого с Масквабадом, - у нас нет средств для этого. А те, что есть нужно использовать более умно, а не в угоду дуракам, вроде тебя.
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1h
Нагадаю,що перше до зробив Зеленский ,це знищив антиснайперські комплекси та заборонив аєророзвідку. Це був перший крок до початку війни . Сьогодні Зеленський заборонив ввезення квадрокоптерів та залишив наших воїнів без очей . Щось погані у мене передчуття.