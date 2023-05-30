Последствия обстрела Печерского района Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики нанесли удар по Киеву. Повреждены объекты в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

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В частности, была повреждена гостиница "Алфавито" в Печерском районе столицы. В КГВА заявили, что разрушены пять этажей и зафиксированы незначительные повреждения близлежащих зданий.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.