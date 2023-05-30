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Последствия обстрела Печерского района Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

Российские захватчики нанесли удар по Киеву. Повреждены объекты в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, была повреждена гостиница "Алфавито" в Печерском районе столицы. В КГВА заявили, что разрушены пять этажей и зафиксированы незначительные повреждения близлежащих зданий.

Читайте также: Силы ПВО уничтожили 7 вражеских целей над Киевом, известно об 1 погибшем и 16 пострадавших, - КГВА

Последствия обстрела Печерского района Киева 01
Последствия обстрела Печерского района Киева 02
Последствия обстрела Печерского района Киева 03
Последствия обстрела Печерского района Киева 04
Последствия обстрела Печерского района Киева 05
Последствия обстрела Печерского района Киева 06
Последствия обстрела Печерского района Киева 07
Последствия обстрела Печерского района Киева 08
Последствия обстрела Печерского района Киева 09
Последствия обстрела Печерского района Киева 10
Последствия обстрела Печерского района Киева 11
Последствия обстрела Печерского района Киева 12
Последствия обстрела Печерского района Киева 13
Последствия обстрела Печерского района Киева 14
Последствия обстрела Печерского района Киева 15
Последствия обстрела Печерского района Киева 16
Последствия обстрела Печерского района Киева 17
Последствия обстрела Печерского района Киева 18
Последствия обстрела Печерского района Киева 19
Последствия обстрела Печерского района Киева 20
Последствия обстрела Печерского района Киева 21
Последствия обстрела Печерского района Киева 22
Последствия обстрела Печерского района Киева 23
Последствия обстрела Печерского района Киева 24
Последствия обстрела Печерского района Киева 25
Последствия обстрела Печерского района Киева 26
Последствия обстрела Печерского района Киева 27
Последствия обстрела Печерского района Киева 28
Последствия обстрела Печерского района Киева 29
Последствия обстрела Печерского района Киева 30
Последствия обстрела Печерского района Киева 31
Последствия обстрела Печерского района Киева 32
Последствия обстрела Печерского района Киева 33
Последствия обстрела Печерского района Киева 34
Последствия обстрела Печерского района Киева 35
Последствия обстрела Печерского района Киева 36
Последствия обстрела Печерского района Киева 37
Последствия обстрела Печерского района Киева 38
Последствия обстрела Печерского района Киева 39
Последствия обстрела Печерского района Киева 40
Последствия обстрела Печерского района Киева 41
Последствия обстрела Печерского района Киева 42
Последствия обстрела Печерского района Киева 43
Последствия обстрела Печерского района Киева 44
Последствия обстрела Печерского района Киева 45
Последствия обстрела Печерского района Киева 46
Последствия обстрела Печерского района Киева 47
Последствия обстрела Печерского района Киева 48
Последствия обстрела Печерского района Киева 49
Последствия обстрела Печерского района Киева 50
Последствия обстрела Печерского района Киева 51
Последствия обстрела Печерского района Киева 52

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+30
Я скажу больше, - до 24.02.2022 Зеленский и Ермак последовательнро вели Украину к капитуляции. Капитулировать Зе-Ермаку не позволил украинский народ и ЗСУ, которые дали ***** рашистам под Киевом. После киевской операции Зе мимикрировал под украинский народ. Ну хоть так...
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31.12.2022 16:39
+29
@vinnicanin

·

1h

Нагадаю,що перше до зробив Зеленский ,це знищив антиснайперські комплекси та заборонив аєророзвідку. Це був перший крок до початку війни . Сьогодні Зеленський заборонив ввезення квадрокоптерів та залишив наших воїнів без очей . Щось погані у мене передчуття.
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31.12.2022 16:35
+17
дуже добре що не б"ють по Кончі-Заспі! як-би ми тоді воювали без кончівської еліти....
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31.12.2022 16:40
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А там за кадром якась наволоч рже...
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31.12.2022 16:24 Ответить
От, саме тільки й подумала. Добиває.
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31.12.2022 16:34 Ответить
Данілову передайте коли такі кадри будуть з <************** мацквабада ?!
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31.12.2022 16:26 Ответить
Господи, как тяжело жить в одной стране с идиотами...

Васян, не будет такого с Масквабадом, - у нас нет средств для этого. А те, что есть нужно использовать более умно, а не в угоду дуракам, вроде тебя.
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31.12.2022 16:32 Ответить
@vinnicanin

·

1h

Нагадаю,що перше до зробив Зеленский ,це знищив антиснайперські комплекси та заборонив аєророзвідку. Це був перший крок до початку війни . Сьогодні Зеленський заборонив ввезення квадрокоптерів та залишив наших воїнів без очей . Щось погані у мене передчуття.
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31.12.2022 16:35 Ответить
Я скажу больше, - до 24.02.2022 Зеленский и Ермак последовательнро вели Украину к капитуляции. Капитулировать Зе-Ермаку не позволил украинский народ и ЗСУ, которые дали ***** рашистам под Киевом. После киевской операции Зе мимикрировал под украинский народ. Ну хоть так...
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31.12.2022 16:39 Ответить
Это скорее ответ к тупорылым постам Данилова, где он мацкву без света показывает.
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31.12.2022 16:48 Ответить
Мне кажется, это наоборот им на руку будет. Им нужен патриотический подъем для набора мяса по мобилизации.
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31.12.2022 16:50 Ответить
Мясо наберут и без "подъема". Никто их там спрашивать не будет. + москвичей будут брать в последнюю очередь.
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31.12.2022 17:13 Ответить
Рже мо послиня якась.
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31.12.2022 16:39 Ответить
дуже добре що не б"ють по Кончі-Заспі! як-би ми тоді воювали без кончівської еліти....
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31.12.2022 16:40 Ответить
Очень знакомое здание , .........
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31.12.2022 17:06 Ответить
тсс .. !!
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31.12.2022 21:20 Ответить
У тому районі набудували купу багатоповерхового лайна, на яке дивишся і одразу виникає блювота, однак рашистські ракети чомусь летять не в архітектурне уйопіще, а у пристойні з естетичної точки зору будинки. Сумно все це. Я думав, що війна трохи почистить історичний центр від карнегі тауерів, бц сенаторів, жк на Грушевського 9 та ін. Однак, все іде не так.
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31.12.2022 17:21 Ответить
Цей готель - корпус заводу РАДАР віджатий ( приватизований в незаконний спосіб) у держави. І красивий ремонт був зроблений на такі ж сумнівного походження гроші. Ну нічо , з наших податків ще лучче відбудують
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31.12.2022 20:21 Ответить
кто бы с этим ******* разобрался...
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01.01.2023 09:44 Ответить
Так фото прильотів можна викладати ?
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31.12.2022 17:21 Ответить
А ще казали, що в "Зе" є яйця. Вони може і є, але вже засмерділися ! Стільки цілей в бєлакамєннай, і до сих пір жодного прильоту. Чи па сваїм нє стрєляєм ?
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31.12.2022 17:23 Ответить
16 ракет з Астрахані і 4 калібри з Чорного моря ...
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31.12.2022 17:40 Ответить
Цей готель - корпус заводу РАДАР віджатий ( приватизований в незаконний спосіб) у держави.
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31.12.2022 20:16 Ответить
Як я зрозумів на параші живуть тільки мудаки, яким нема на що іще викинути гроші, як на пуляння ракетами -на кого бог кине
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31.12.2022 20:32 Ответить
 
 