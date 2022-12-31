Украина вернула из российского плена 140 человек: среди них защитники Мариуполя и Змеиного. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украина вернула из российского плена 140 человек. Среди них защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРО и военные из Бахмутского направления.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Это очередной крупный обмен, который удалось совершить, - 140 человек возвращаются домой.
Среди них - раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРО из Славутича, причем родители и сыновья вместе находившиеся в плену, а также наши из Бахмутского направления.
82 бойца ВСУ, 15 из ТРО, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ.
132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат…", - рассказал он.
Топ комментарии
+30 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+19 Garry Dron 6973c752
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+16 Garry Dron 6973c752
показать весь комментарий31.12.2022 17:01
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Аргументувати тобі ? На тобі аргументи
А 3000 мінімум залишились, так .....
У зеленського була мета здати Україну, окрім Заходу України, він ії виконував, але прорахувався.
Один наказ про відіві військ від Харкова до 21 лютого багато про що говорить, Роман Дудін як голова СБУ Харківщини збрехати не дасть.
Зеленський - людина року за версією Times - ти хоть заєш що це значить ?
Байден зустрічав Зеленського на порозі Білого Дому, американський парламент аплодував стоячи - але бидлу на цензорі то все пофіг - бо бидло знає "справжню правду"
Де вас таких набирають
Не підмануйте себе