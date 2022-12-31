Украина вернула из российского плена 140 человек: среди них защитники Мариуполя и Змеиного. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина вернула из российского плена 140 человек. Среди них защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРО и военные из Бахмутского направления.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

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"Это очередной крупный обмен, который удалось совершить, - 140 человек возвращаются домой.

Среди них - раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРО из Славутича, причем родители и сыновья вместе находившиеся в плену, а также наши из Бахмутского направления.

82 бойца ВСУ, 15 из ТРО, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ.

132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат…", - рассказал он.

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