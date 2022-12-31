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Украина вернула из российского плена 140 человек: среди них защитники Мариуполя и Змеиного. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украина вернула из российского плена 140 человек. Среди них защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРО и военные из Бахмутского направления.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередной крупный обмен, который удалось совершить, - 140 человек возвращаются домой.

Среди них - раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРО из Славутича, причем родители и сыновья вместе находившиеся в плену, а также наши из Бахмутского направления.

82 бойца ВСУ, 15 из ТРО, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ.

132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат…", - рассказал он.

Читайте также: В плену находятся 3,4 тыс. украинцев, еще 15 тыс. считают пропавшими без вести

Украина вернула из российского плена 140 человек: среди них защитники Мариуполя и Змеиного 01
Украина вернула из российского плена 140 человек: среди них защитники Мариуполя и Змеиного 02
Украина вернула из российского плена 140 человек: среди них защитники Мариуполя и Змеиного 03
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Топ комментарии
+30
Дуже гарна позитивна та святкова новина.Україна вітає своїх героїв на рідній землі...
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31.12.2022 16:52
+19
Скільки єдиноразово зеленський здав у полон Азовців і бійців з Азовсталі, 3 500 ?
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31.12.2022 16:50
+16
Мукай не так голосно Зе дебіл
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31.12.2022 17:01
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Скільки єдиноразово зеленський здав у полон Азовців і бійців з Азовсталі, 3 500 ?
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31.12.2022 16:50 Ответить
що ти верзеш, баране?
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31.12.2022 16:54 Ответить
Мукай не так голосно Зе дебіл
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31.12.2022 17:01 Ответить
і Зеленський їх здав якось аргументуй - просто клепати язиком не потрібно
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31.12.2022 17:43 Ответить
Та ні, це Порох їз здав, так Зе фанат Голобородька?
Аргументувати тобі ? На тобі аргументи











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31.12.2022 17:54 Ответить
Було до сьогодні 800, тепер 700. Хоча цифри можуть бути трохи приблизно
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31.12.2022 16:58 Ответить
Дивіться вище слова самого Зе клоуна
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31.12.2022 17:02 Ответить
Я це знаю,але їх тихенько повертають. Тут була інформація скільки ще з Азовсталі в полоні. Цифри я навела.
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31.12.2022 17:06 Ответить
Настільки тихенько що ще тисячі в полоні залишаються
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31.12.2022 17:09 Ответить
Даних що 10 тис. Військових не має. Є дані,що до 15 тис разом з цивільними безвісти. А це може бути і полон і друге. Не потрібно постити фото,не усім є віра. Ви написали про Азовсталь,я відповіла. Поважайте ЗСУ.
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31.12.2022 17:12 Ответить
Він це казав ще літом, з тих пір було багато обмінів, в тому числі і з Азовсталі
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31.12.2022 17:20 Ответить
Як що 500 людей повернули, і то буде гарна новина.
А 3000 мінімум залишились, так .....
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31.12.2022 17:23 Ответить
Багато попали в полон пораненими, вони не могли оборонятись, причому не тільки в Маріуполі
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31.12.2022 17:26 Ответить
В мене до вояків питань немає, питання є до Зе актора який їх туди спочатку послав, хоча знав що місто захоплять рашисти, а потім здав у полон до кацапів.
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31.12.2022 17:30 Ответить
Як він їх послав, коли вони там весь час були ?
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31.12.2022 17:34 Ответить
Роздуплися якось і погугли як Азовці попали на Азовсталь я про героїчні рейди геликоптерів на Азовсталь не забудь погуглити, де вас набирають таких.
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31.12.2022 17:57 Ответить
Говнюк, ну хоть сегодня, когда 140 воинов вернулись домой, промолчи и порадуйся вместе с ихними семьями. До завтра потерпи хотя бы.
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31.12.2022 17:17 Ответить
Пололяцький клоун йди по адресі руцкого корабля, попадеш в полон до кацапів. каструють тебе, потім і повалаєш як півник тут
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31.12.2022 17:22 Ответить
Дуже гарна позитивна та святкова новина.Україна вітає своїх героїв на рідній землі...
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31.12.2022 16:52 Ответить
А був час їх захищати? Хто був на атомній? Нацгвардія. Головне,що вдома,хоч і пов'язане це з новим Медведчуком- дерьмаком
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31.12.2022 17:08 Ответить
Як реально захистити атомну електростанцію від мавп з гарматами!?!?
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31.12.2022 17:10 Ответить
Не захищали бо Зе клоун ЗАМІСТ ВІЙСЬКОГО СТАНУ ВВІВ ПО УКРАЇНІ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН З 23 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. У Нацгвардії окрім стрілецької зброї нічого не було, хоча Зе актор знав про вторгнення кацапів Навіть дороги з Білорусі в Україні розширили і виклали новим асфальтом.
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31.12.2022 17:12 Ответить
Я більше напишу, Тимошенко на сайті виложив інформацію про ремонт доріг в Бахмуті...Зе відповість за усе вами написане. За Бучу,Гостомель, Маріуполь.....але усьому свій час. На сьогодні шануємо Героїв,які повернулися додому, бажаючи психологічного і тілесного зцілення.
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31.12.2022 17:18 Ответить
Що там викладує ОП щоб захистити свою дупу мене не хвилює, бо довіри до Зе влади цілий нуль.
У зеленського була мета здати Україну, окрім Заходу України, він ії виконував, але прорахувався.
Один наказ про відіві військ від Харкова до 21 лютого багато про що говорить, Роман Дудін як голова СБУ Харківщини збрехати не дасть.
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31.12.2022 17:25 Ответить
придурку - хотів би здати уже би здав
Зеленський - людина року за версією Times - ти хоть заєш що це значить ?
Байден зустрічав Зеленського на порозі Білого Дому, американський парламент аплодував стоячи - але бидлу на цензорі то все пофіг - бо бидло знає "справжню правду"
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31.12.2022 17:37 Ответить
Україна по версії люди року, етикет зустрічі також присутній, а поїздки зе не мають ні успіхів ні мети. Не потрібно так відверто дуполизньою займатися. Голосували за нього, то сидіть стидливо
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31.12.2022 17:52 Ответить
Повторюсь, аплодують,допомагають,вітають, нагороджують народ України. Заслуг зе там не має. Досить проводити агітацію,бо Буча є і Маріуполь є і Чонгар. А на сьогодні є Дніпро, Запоріжжя з крадіжками, Болгарія з послом і поїзда на Буковель. Не міняйте місцями заслуги ЗСУ, народу,донорів і тогохтоневтік
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31.12.2022 18:05 Ответить
Клоун ти зелений, на обложку Таймз потрапляють люди які дали розголос у світі - і Гітлєр і Сталін і каддафі з аятолой Хомейні, це не говорить про те що людина гарна і позитивна. а Україну у клоуна не вийшло здати тому що він не лооцінив бажання Українців жити в Незалежній і цивілізованій державі, а не в твоєму лаптєстанє кацапському.
Де вас таких набирають
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31.12.2022 18:05 Ответить
Дудіна "маски шоу" пов'язали. Зробили державним зрадником, щоб багато не говорив.
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31.12.2022 20:17 Ответить
Мда. Краще б транспорні засоби для евакуації поранених закупили. Не пишіть дурню, бо уже було,як дороги для проходу танків ремонтували перед понтонною переправою. Ви хоч знаєте,що таке евакуації поранених? І як довго вони можуть чекати на відремонтувану дорогу під обстрілами
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31.12.2022 17:50 Ответить
Ви бачили евакуаційний транспорт переданий Прибалтикою? За ним полюють орки,це потрібно моєму племіннику, а не асфальт. А охороняти і працівників доріг під обстрілами це абсурд.
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31.12.2022 18:48 Ответить
Ніхера він не відповість
Не підмануйте себе
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01.01.2023 12:28 Ответить
Як захищати клаптик суші в відкритому морі? Як захищати атомну електростанцію? Що тобі там « горька»?
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31.12.2022 17:09 Ответить
Мої вітання захистникам та захистницям! З НАСТУПАТЄЛЬНИМ 2023 роком!
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31.12.2022 17:19 Ответить
Отака новина хлопчики та дівчатка
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31.12.2022 17:35 Ответить
Ochen plohoj god dlya Rossii i god nachala pod'ema Ukrainy kak gosudarstva i kak edinstva naroda.Ukraina zasluzhila ogromnoe uvazhenie vo vsem mire !
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31.12.2022 17:37 Ответить
Mihail Zubcenko 81a926d0 А кирилицею написати не можна?
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31.12.2022 17:43 Ответить
на клаві у нього мабуть її нема
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31.12.2022 17:57 Ответить
А Єрмак з Тимошенком встигли цього разу проПіАритись на обміні,чи вже для них не актуально?
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31.12.2022 18:47 Ответить
Їм можно, це ж не барига - тільки йому не можна піаритися
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01.01.2023 12:31 Ответить
 
 