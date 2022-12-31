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Обломки российской ракеты в одном из районов Киевской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вследствие падения частей российской ракеты пострадавших и разрушений нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Части сбитой силами ПВО ракеты нашли в лесополосе после сегодняшнего обстрела столичного региона. Пострадавших и разрушений нет. Полицейские осматривают место происшествия и документируют преступления РФ.

Спасибо нашим военным за эффективную работу. В этот день над этим районом военные сбили по меньшей мере 3 ракеты оккупантов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Несколько российских ракет во время сегодняшнего обстрела в Украину не долетели, - Воздушные силы

Обломки российской ракеты в одном из районов Киевской области 01

Обломки российской ракеты в одном из районов Киевской области 02
Обломки российской ракеты в одном из районов Киевской области 03
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31.12.2022 20:53 Ответить
До хрестиянства предки українців ніколи не ставали на коліна, тисячоліттями. Думай те.
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31.12.2022 21:56 Ответить
А почему первое фото заблюрено? Там какие-то тайные знаки мо рф, которые секретная информация для украинских граждан?
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31.12.2022 21:48 Ответить
А это чтобы было легче кацапских мудаков вычислять, которых интересует в каком именно месте и какую именно ракету было сбито... Ведь зная маршрут ракеты, зная место где она была сбита, легко вычислить район нахождения ПВО) Ты зачем вопрос задавал?)
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31.12.2022 21:59 Ответить
Те, кому нужно узнать, какую именно ракету сбили, просто возьмут и сверят долетевшие до целей со своим целеуказательным списком и легко составят список не долетевших. Так же легко, проанализировав заданные маршруты недолетевших ракет и время их исчезновения со своих радаров, можно +- определить точку падения и соответственно радиус возможного расположения пусковой установки ПВО. Но этот радиус будет измеряться в километрах и поэтому будет пригоден для прицеливания только для боеприпаса хотя бы в пару-тройку десятков килотонн.
Если ты не в курсе, то комплексы Бук и Бук-М1, в составе которых находится СОЦ 9С18 «Купол», способны одновременно поражать 18 целей. То бишь - одна станция обнаружения и целеуказания может одновременно дать координаты для 18 зенитных ракет, а это как минимум 5 пусковых установок (по 4 ракеты каждая). Поэтому по маркировке на обломках своих сбитых ракет, хрен ты укажешь где были СОЦ и обслуживаемые ей СОУ (самоходные огневые установки).
А вычисления координат ПВО строят не "из говна и палок", а по их излучению при поиске и сопровождению цели.
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31.12.2022 22:36 Ответить
Ну или вот так еще вычисляют ПВО

За даними Повітряних сил, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО. Джерело: https://censor.net/ua/n3390585
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31.12.2022 22:57 Ответить
Ага, вторая армия мира и аналоговнет) Только заявленная теория совсем не совпадает с практикой) То радарам кривизна земли мешает, то рукожопость операторов, то еще что то) Плюс на один обьект может лететь несколько ракет и по разным маршрутам... Если бы работали радары и выдавали всю информацию, то не использовали бы БПЛА) И как показал опыт Боинга, то нихрена их радары не видели излучения наших ПВО, иначе бы придумали более правдоподобную версию, чем Зарощенское) Именно состряпанную из говна и палок) И да... расположение ПВО определяют не только для их уничтожения, а и для обхода этих точек теми же Шахедами, которые работают только по заранее введенным координатам... Так вы так и не ответили на вопрос, чем вас заинтересовал этот вопрос?)
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01.01.2023 01:51 Ответить
Для тех кто в танке - кривизна земли это реальная проблема для РЛС. Именно поэтому крылатые ракеты и летчики умеющие летать на свернизких высотах являются сложными целями для ПВО.
Лекцию о распространении радиоволн я читать не буду, если интересно Гугл в помощь.
Скажу только, что для разведки систем ПВО противника есть гараздо более надежные способы, чем ждать когда кто-то выложит фото обломков с остатками надписей на них.
Например вот така хрень

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01.01.2023 21:09 Ответить
"Я за вами три дня гналась, чтобы сказать как вы мне не интересны"(с) Это все аналовнеты, которыми ты решил нас убедить, что наши снимки вас совсем не интересуют?))) Клоун, я эту штуку очень часто слышу у себя над головой, да только она никак не помогла ракетам не ********** в ветряки, на контролируемой вами территории) В ветряки, которые видны на всех спутниковых картах))) Поищи где то в другом месте свободные уши)) Я собственными глазами видел ваш калибр, который ********** в ваш же Орлан, не разминулись))) Элементарное не синхронизировано)) А ты мне тут рассказываешь как вам не интересны наши снимки, третий день рассказываешь)))
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02.01.2023 01:50 Ответить
 
 