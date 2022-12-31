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Обломки российской ракеты в одном из районов Киевской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вследствие падения частей российской ракеты пострадавших и разрушений нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Части сбитой силами ПВО ракеты нашли в лесополосе после сегодняшнего обстрела столичного региона. Пострадавших и разрушений нет. Полицейские осматривают место происшествия и документируют преступления РФ.
Спасибо нашим военным за эффективную работу. В этот день над этим районом военные сбили по меньшей мере 3 ракеты оккупантов", - говорится в сообщении.
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Если ты не в курсе, то комплексы Бук и Бук-М1, в составе которых находится СОЦ 9С18 «Купол», способны одновременно поражать 18 целей. То бишь - одна станция обнаружения и целеуказания может одновременно дать координаты для 18 зенитных ракет, а это как минимум 5 пусковых установок (по 4 ракеты каждая). Поэтому по маркировке на обломках своих сбитых ракет, хрен ты укажешь где были СОЦ и обслуживаемые ей СОУ (самоходные огневые установки).
А вычисления координат ПВО строят не "из говна и палок", а по их излучению при поиске и сопровождению цели.
За даними Повітряних сил, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО. Джерело: https://censor.net/ua/n3390585
Лекцию о распространении радиоволн я читать не буду, если интересно Гугл в помощь.
Скажу только, что для разведки систем ПВО противника есть гараздо более надежные способы, чем ждать когда кто-то выложит фото обломков с остатками надписей на них.
Например вот така хрень