В Шевченковском районе Киева обломок ракеты повредил авто, жертв нет, - Кличко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первых результатах отражения ракетной атаки россиян в новогоднюю ночь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Мэр отметил: "Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и пострадавших, предварительно, нет".
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