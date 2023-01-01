В Шевченковском районе Киева обломок ракеты повредил авто, жертв нет, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первых результатах отражения ракетной атаки россиян в новогоднюю ночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Мэр отметил: "Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и пострадавших, предварительно, нет".