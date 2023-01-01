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Обломки "Шахеда" на спортивной площадке, - Небытов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов показал упавшие на спортивную площадку обломки "Шахеда".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Обломки шахида – часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом!

Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко-стиль.

И эти обломки не на фронте, где идут упорные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети.

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Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии.

Спасибо подразделениям ПВО ВСУ за отличный результат. Без вашей профессиональной работы утро было бы недоброе", - написал он.

Обломки Шахеда на спортивной площадке, - Небытов 01

Обломки Шахеда на спортивной площадке, - Небытов 02
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Кацапи! Ви не люди, ви - мерзенне гівно...
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01.01.2023 08:34 Ответить
А якісь піздуни з укроборонпрому обіцяли до нового року представити український аналог "шахеда"...
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01.01.2023 08:36 Ответить
Разумом прискорбны.
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01.01.2023 08:58 Ответить
Нечего шляться по спортмайднчикам в комендантский час.
Полиции работы прибавлять.
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01.01.2023 09:08 Ответить
А за ними педики на иранском мопедике
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01.01.2023 09:22 Ответить
 
 