Обломки "Шахеда" на спортивной площадке, - Небытов. ФОТО

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов показал упавшие на спортивную площадку обломки "Шахеда".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Обломки шахида – часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом!

Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко-стиль.

И эти обломки не на фронте, где идут упорные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети.

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Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии.

Спасибо подразделениям ПВО ВСУ за отличный результат. Без вашей профессиональной работы утро было бы недоброе", - написал он.