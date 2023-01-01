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Оккупанты били из минометов и артиллерии по Харьковщине, произошли масштабные пожары, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки, 31 декабря, российские оккупанты из минометов и артиллерии наносили удары по мирному населению городов и сел Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под огнем находились Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

"В Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные здания, произошли масштабные пожары. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших не было", - говорится в сообщении.

Глава региона напоминает, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения Силы обороны Украины ведут бои с врагом, ежедневно нанося оккупантам новые потери. Украина победит!", - резюмирует Синегубов.

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Оккупанты били из минометов и артиллерии по Харьковщине, произошли масштабные пожары, - ОВА 01
Оккупанты били из минометов и артиллерии по Харьковщине, произошли масштабные пожары, - ОВА 02
Оккупанты били из минометов и артиллерии по Харьковщине, произошли масштабные пожары, - ОВА 03
Оккупанты били из минометов и артиллерии по Харьковщине, произошли масштабные пожары, - ОВА 04
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що то за хороми палають? свинські? курині?
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01.01.2023 09:42 Ответить
Якась скажена хвора орда. Увесь світ святкує та відпочиває, а цім аби мурдуватись.
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01.01.2023 09:58 Ответить
Месяцами раша обстреливает приграничные районы. Все союзники до одного утверждают, что Украина по конвенциям имеет право защищаться - в результате не бросили даже палки по раше. У них что нет в пределах 200- 300 километров ЖД узлов с цистернами, аэродромов, нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов, воинских частей. Почему ни одного ответа?????Там все должно гореть.
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01.01.2023 16:35 Ответить
 
 