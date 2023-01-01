Новогодняя ночь в Донецкой области: россияне продолжили обстреливать населенные пункты на разных участках фронта, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики продолжали стрелять на разных участках фронта даже в новогоднюю ночь.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"На Волновахском направлении под огонь попал Угледар и окрестности города, без жертв.
На Донецком направлении произошел обстрел частного сектора Курахово, а уже после полуночи россияне дважды обстреляли Авдеевку из Градов — никто не пострадал.
На Горловском направлении обстрелам подвергся Торецк — повреждены 8 домов, информация о пострадавших не поступала.
Также вчера снаряд прилетел в Алексеево-Дружковку Дружковской громады — снаряд не разорвался, разрушений и жертв нет", - говорится в сообщении.
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