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Ситуация в энергосистеме контролируется. Делаем все, чтобы новогодний праздник был со светом, - "Укрэнерго"

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прошедшие сутки были сложными для энергетиков. После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели – оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар.

В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13 массированной атаке дронами. Противовоздушная оборона Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, в целом уничтожила 45 ударных БПЛА. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономно потреблять электроэнергию!", - говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме контролируется. Делаем все, чтобы новогодний праздник был со светом, - Укрэнерго 01
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Топ комментарии
+10
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01.01.2023 11:38
+4
Нахіба про це волати,ми самі все бачимо,навпаки потрібно вводити в оману ворога,що все погано та світла немає,нехай тішаться підари
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01.01.2023 11:39
+3
Да на новый год дали норм света людям,чтобы хорошо отпраздновали...с вчерашнего вечера не выключали.Так что испортить украинцам новый год у орков не получилось.
Спасибо Повiтряним силам и Енергетiкам!
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01.01.2023 12:13
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01.01.2023 11:38 Ответить
Нахіба про це волати,ми самі все бачимо,навпаки потрібно вводити в оману ворога,що все погано та світла немає,нехай тішаться підари
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01.01.2023 11:39 Ответить
В Вінниці 25 і вчора, так як і сьогодні світло не вимикали
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01.01.2023 12:07 Ответить
Да на новый год дали норм света людям,чтобы хорошо отпраздновали...с вчерашнего вечера не выключали.Так что испортить украинцам новый год у орков не получилось.
Спасибо Повiтряним силам и Енергетiкам!
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01.01.2023 12:13 Ответить
ОАЭ и Эмир прислали 2500 генераторов, также страны НАТО прислали около 7000 генераторов... переходим на новые виды энергоснабжения...
Крысы мавзолейные останутся в Дупе..с электростанциями и атомным дерьмом 🤣🤣🤣👹👹💀🦍🦍типа встали с Колен
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01.01.2023 12:57 Ответить
Вот я даже не зная полной картины, вижу что кто то неплохо нагревает руки.
Ну промолчу про прямую продажу.
Возбму только топливо для этих генераторов, это же тонны топлива.
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01.01.2023 13:13 Ответить
Если видишь - заявляй в полицию. Если не заявляешь - значит, либо ********, либо соучастник, покрываешь.
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01.01.2023 15:03 Ответить
Разве топливо запрещено продавать ?
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01.01.2023 15:16 Ответить
 
 