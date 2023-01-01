Ситуация в энергосистеме контролируется. Делаем все, чтобы новогодний праздник был со светом, - "Укрэнерго"
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Прошедшие сутки были сложными для энергетиков. После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели – оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар.
В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13 массированной атаке дронами. Противовоздушная оборона Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, в целом уничтожила 45 ударных БПЛА. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономно потреблять электроэнергию!", - говорится в сообщении.
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Спасибо Повiтряним силам и Енергетiкам!
Крысы мавзолейные останутся в Дупе..с электростанциями и атомным дерьмом 🤣🤣🤣👹👹💀🦍🦍типа встали с Колен
Ну промолчу про прямую продажу.
Возбму только топливо для этих генераторов, это же тонны топлива.