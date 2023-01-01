3 439 5
В новогоднюю ночь враг ударил по детской областной больнице в Херсоне, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне в новогоднюю ночь враг обстрелял детскую областную больницу. Спасатели ликвидировали пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 1 января примерно в полночь в результате обстрела произошел пожар в корпусе детской областной больницы. По состоянию на 00:40 пожары ликвидированы. Персоналом больницы, до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы в подвал 17 детей, 4 родителя и 38 работников. Пострадавших нет.
"Также было 2 попадания в другой корпус больницы. Пожар не возник. Выбиты окна, повреждена стена. В момент обстрела в корпусе людей не было. К работам были привлечены 26 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Danilo Kosmina 10be22a1
показать весь комментарий01.01.2023 12:09 Ответить Мне нравится 9
Elvis2
показать весь комментарий01.01.2023 12:11 Ответить Мне нравится 8
Maryna Solska e862e0af
показать весь комментарий02.01.2023 18:51 Ответить Мне нравится 1
Татьяна Пуголь
показать весь комментарий01.01.2023 12:11 Ответить Мне нравится 5
Чайка Київ
показать весь комментарий01.01.2023 12:39 Ответить Мне нравится 8
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...