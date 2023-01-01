РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16392 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
3 439 5
больница (1387) война (46904) обстрел (20230) пожар (5566) Херсон (2105) ГСЧС (4487)

В новогоднюю ночь враг ударил по детской областной больнице в Херсоне, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне в новогоднюю ночь враг обстрелял детскую областную больницу. Спасатели ликвидировали пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 1 января примерно в полночь в результате обстрела произошел пожар в корпусе детской областной больницы. По состоянию на 00:40 пожары ликвидированы. Персоналом больницы, до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы в подвал 17 детей, 4 родителя и 38 работников. Пострадавших нет.

"Также было 2 попадания в другой корпус больницы. Пожар не возник. Выбиты окна, повреждена стена. В момент обстрела в корпусе людей не было. К работам были привлечены 26 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Читайте также: 22-летняя девушка, раненая во время обстрела Хмельницкого, умерла в больнице, - ОВА

В новогоднюю ночь враг ударил по детской областной больнице в Херсоне, - ГСЧС 01
В новогоднюю ночь враг ударил по детской областной больнице в Херсоне, - ГСЧС 02
В новогоднюю ночь враг ударил по детской областной больнице в Херсоне, - ГСЧС 03
В новогоднюю ночь враг ударил по детской областной больнице в Херсоне, - ГСЧС 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..."центры принятия решений"? - здохніть, пдори кацапськи.. вас вже нема для Цивілізації, ні хАроших ні поганих.. с.ки
показать весь комментарий
01.01.2023 12:09 Ответить
Всі сили треба кинути на поставки та власне виробництво ракет середньої та великої дальності. А також далекобійних дронів яке ударних так і камікадзе.
показать весь комментарий
01.01.2023 12:11 Ответить
і не забути ще сили залишити на боротьбу з корупціонерами, як фактично є саботажниками.
показать весь комментарий
02.01.2023 18:51 Ответить
ЯКА ХІМЕРА ЦЯ раша, вбивати "свій народ".... Бажаю всім, кто прийшов в Україну со зброєй, відчули всю біль та знищення в 10 разів більше...
показать весь комментарий
01.01.2023 12:11 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
01.01.2023 12:39 Ответить
 
 