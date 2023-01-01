1 человек погиб, 1 ранен в результате вражеских ударов по Херсону, - ОП. ФОТОрепортаж

В новогоднюю ночь российские оккупанты продолжали бить по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон. Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь. В результате очередных российских обстрелов 1 человек погиб, 1 - ранен. Повреждены здания областной детской больницы. Зафиксировано около 7 прилетов, выбито более 700 окон. Информация уточняется", - говорится в сообщении.















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