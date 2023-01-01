В рамках обмена 31 декабря из российского плена освобожден парамедик из "Азовстали" Асан Исенаджиев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Парамедик Асан Исенаджиев из "Азовстали" вернулся из российского плена.
Об этом сообщила представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.
Крымчанин вернулся в Украину в рамках очередного обмена пленными 31 декабря 2022 года.
"Отважный украинский воин, представитель коренного крымскотатарского народа парамедик из "Азовстали", Асан Исенаджиев вернулся домой из вражеского плена! С первого дня полномасштабного вторжения он спасал жизнь наших граждан - военных и гражданских", - написала Ташева.
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