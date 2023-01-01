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В рамках обмена 31 декабря из российского плена освобожден парамедик из "Азовстали" Асан Исенаджиев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Парамедик Асан Исенаджиев из "Азовстали" вернулся из российского плена.

Об этом сообщила представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ.

Крымчанин вернулся в Украину в рамках очередного обмена пленными 31 декабря 2022 года.

"Отважный украинский воин, представитель коренного крымскотатарского народа парамедик из "Азовстали", Асан Исенаджиев вернулся домой из вражеского плена! С первого дня полномасштабного вторжения он спасал жизнь наших граждан - военных и гражданских", - написала Ташева.

Смотрите также: Освобождение украинских пленных 31 декабря 2022 года. Кадры СБУ. ВИДЕО

В рамках обмена 31 декабря из российского плена освобожден парамедик из Азовстали Асан Исенаджиев 01
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обидві фото до полону..
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01.01.2023 13:42 Ответить
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як би там не було , але ти не правий
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Вітаємо справжнього героя на українській землі...
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Читай статтю - кримський татарин
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