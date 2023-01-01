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война (46904) Николаевская область (1871) обстрел (20230) ГСЧС (4487) Очаков (71)

Оккупанты утром обстреляли Очаков, снаряды попали в жилой сектор и здание пожарно-спасательной части, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Приблизительно в 5 часов утра россияне обстреляли г. Очаков Николаевской области.

Об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытается нас запугать и не отказывается использовать различные методы и виды вооружения, не стесняясь нарушать международные правила и права. Спящий город обстреливает в первые часы нового 2023 года. Так, около пяти часов утра, россияне в очередной раз прибегли к террору и обстреляли Очаков Николаевского района области. Снаряды попали в жилищный сектор, а также один из них попал в здание 22 государственной пожарно-спасательной части.

Личный состав спасло то, что дежурные спасатели тушили пожар в жилом секторе в другой части города. Дежурная диспетчер, которая находилась на рабочем месте, осталась невредимой", - говорится в сообщении.

Оккупанты утром обстреляли Очаков, снаряды попали в жилой сектор и здание пожарно-спасательной части, - ГСЧС 01
Оккупанты утром обстреляли Очаков, снаряды попали в жилой сектор и здание пожарно-спасательной части, - ГСЧС 02
Оккупанты утром обстреляли Очаков, снаряды попали в жилой сектор и здание пожарно-спасательной части, - ГСЧС 03
Оккупанты утром обстреляли Очаков, снаряды попали в жилой сектор и здание пожарно-спасательной части, - ГСЧС 04
Оккупанты утром обстреляли Очаков, снаряды попали в жилой сектор и здание пожарно-спасательной части, - ГСЧС 05
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