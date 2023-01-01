РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16347 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
12 391 10
война (46904) Госпогранслужба (5409) Луганщина (6247) Бахмут (Артемовск) (1534)

Пограничники уничтожили десяток оккупантов и взяли в плен двух бывших узников на Бахмутском направлении, - ГНСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера пограничники на Бахмутском направлении отразили несколько штурмовых атак оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, в стрелковом бою наши защитники уничтожили до десятка захватчиков и взяли в плен двух бывших узников. Российское командование, не считаясь с потерями, отправляет их на штурм украинских опорных пунктов.

"А в Луганской области аэроразведка ГНСУ обнаружила в лесополосе российскую БМП. Для "поздравления новогодним салютом" пограничники привлекли артиллеристов одной из механизированных бригад. "Беха" уничтожена вместе с экипажем", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, - Госпогранслужба

Пограничники уничтожили десяток оккупантов и взяли в плен двух бывших узников на Бахмутском направлении, - ГНСУ 01
Пограничники уничтожили десяток оккупантов и взяли в плен двух бывших узников на Бахмутском направлении, - ГНСУ 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
01.01.2023 15:28
+18
яка ж передовбана війною наша найродючиша земля...
показать весь комментарий
01.01.2023 15:24
+13
Слава Героям Украины.
показать весь комментарий
01.01.2023 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яка ж передовбана війною наша найродючиша земля...
показать весь комментарий
01.01.2023 15:24 Ответить
А скiльки ще треба буде виколупувати тих мiн i снарядiв. Скiльки ще загине випадкових людей.
показать весь комментарий
01.01.2023 15:28 Ответить
Слава Героям Украины.
показать весь комментарий
01.01.2023 15:25 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2023 15:28 Ответить
То з дохлої русні?
показать весь комментарий
01.01.2023 15:41 Ответить
Да, но фотошоп
показать весь комментарий
01.01.2023 15:53 Ответить
Але Скабєєва уже плаче.
показать весь комментарий
01.01.2023 15:58 Ответить
Це до дня народження Степана Бандери
Слава Україні!
показать весь комментарий
01.01.2023 16:01 Ответить
Хто б з наших патріотів з г**на С.Бандеру викладав...
показать весь комментарий
01.01.2023 16:06 Ответить
Круте фото.
показать весь комментарий
01.01.2023 19:05 Ответить
 
 