РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16347 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
2 935 3
беспилотник (2099) война (46904) Госпогранслужба (5409) Донецкая область (7147)

Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области пограничники сбили вражеский БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"На днях над своими позициями охранники границы обнаружили российский беспилотник. Вражеский дрон шпионил за действиями наших сил на одном из направлений в Донецкой области. По "птичке" противника открыли огонь из стрелкового оружия. Точными выстрелами квадрокоптер сбили, он упал у позиций наших защитников", – говорится в сообщении.

Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области 01
Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области 02
Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области 03

Смотрите также: На Черниговщине сбит российский "Орлан", - ОК Північ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добренько. Бути донором "почотно"
показать весь комментарий
01.01.2023 16:34 Ответить
Китайцы поставляют.
показать весь комментарий
01.01.2023 19:19 Ответить
Весільний дрон?
показать весь комментарий
01.01.2023 20:07 Ответить
 
 