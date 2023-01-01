Вследствие обстрела Орехова один человек погиб, еще трое получили ранения, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В полдень 1 января российские военные обстреляли Орехов Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.
"В Орехов в полдень прилетели "новогодние поздравления" от россиян. Как следствие, один человек погиб, три ранены", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий01.01.2023 23:06 Ответить Мне нравится 3
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