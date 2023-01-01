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Кличко встречал Новый год вместе с защитниками в Бахмуте по их приглашению. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Бахмут по приглашению военных и встречал Новый год вместе с ними.

Видео и приветствие из Бахмута Кличко обнародовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Наши воины защищают украинцев днем и ночью, в будни и по праздникам, в дождь и снег. И встречают Новый год в боевых условиях. Уставшие, с желанием выспаться, обнять в праздники близких, от которых они далеко. Но - несокрушимы и решительны. Бойцы пригласили меня встретить Новый год с ними. Поехал поддержать, поблагодарить, отвезти помощь - снаряжение. И подарить небольшую культурную программу для поддержания боевого духа", - сообщил Виталий Кличко.

Кличко встречал Новый год вместе с защитниками в Бахмуте по их приглашению 01

Также Кличко рассказал о военных, с которыми праздновал Новый год.

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"Четвертая бригада Национальной гвардии Украины, батальон "Свобода". Бахмут. Ребята, которые защищают нашу Украину каждый день, отстаивая нашу территориальную целостность, независимость и мир каждого украинца. И сделают все для того, чтобы следующий год, 2023 год, был годом мира. Чтобы каждый, кто пришел с оружием, покинул нашу территорию вперед ногами. Слава Украине!" – подчеркнул Виталий Кличко.
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Топ комментарии
+64
Віталька молодець, чоловік і патріот!
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01.01.2023 16:37
+62
Респектище. І бійцям, і нашому меру
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01.01.2023 16:36
+46
Нехай вас оберігають вищі сили
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01.01.2023 16:33
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Нехай вас оберігають вищі сили
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01.01.2023 16:33 Ответить
Респектище. І бійцям, і нашому меру
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01.01.2023 16:36 Ответить
Віталька молодець, чоловік і патріот!
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01.01.2023 16:37 Ответить
Артурчік навіть потрапив до Бахмута.
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01.01.2023 16:45 Ответить
Виталька чемпион...
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01.01.2023 16:49 Ответить
Молодець! Найкращий мер столиці!
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01.01.2023 16:51 Ответить
Це правда - наш мер найкращий 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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01.01.2023 17:32 Ответить
А правильно, що і президент і мер столиці приїхали в Бахмут до воїнів. карліка, який і затіяв війну, хватило тільки на міст, не в'їзжаючи у сам Крим і то отфотошопився.
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01.01.2023 16:57 Ответить
думай за свого хутіна пуя або кувалдіна з піхотинцем, а не за нас. У всіх є контакти з фронтом через массу знайомих і родичів. так що заспокойся.
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01.01.2023 17:04 Ответить
А почему он не спросил разрешения у Ермака?
Бубачка абидеца.
Ничего, на 7 января в студию квартал привезут весь батальон с Бахмута, чтобы янелох оманский тоже "переночевал на передовой в Бахмуте".
Теперь главное чтоб Порошенко не остался жить в Бахмуте.
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01.01.2023 17:16 Ответить
такі вчинки просто НЕОБХІДНІ на фронті--щоб бійці бачили та відчували ,що їх не кинули ,не забули і підтримують не тільки подарунками а і добрим словом ,це піднімає бойовий дух і вони знають за що воюють.
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01.01.2023 17:18 Ответить
Віталік Доля кинув столицю та киян в часи коли її обстрілювали ракетами та безпілотниками а сам дристанув у рекламний тур
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01.01.2023 19:07 Ответить
А що він міг зробити? Руками ракети відбивати?
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01.01.2023 19:24 Ответить
Ти поц чи ним прикидаєшся, Віталик ракети збиває?
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01.01.2023 19:25 Ответить
А де справжні стомлені наші воїни? Це якась показуха, наче там болота немає чиста форма... Чому не привітав тих, хто в окопах?
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01.01.2023 19:55 Ответить
Мабуть тому, що ситий голодному не товариш. Метою візиту був піар з піарниками.
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01.01.2023 21:41 Ответить
Віталік Доля мер мого міста а не міста де мешкають ослойоби
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01.01.2023 20:13 Ответить
Що ти тем пердиш губами ослойоб, потрібно ознайомитися з обовязками мєра у військовий час а потім з будунащось волати шмаркач
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01.01.2023 20:14 Ответить
красава!
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01.01.2023 22:30 Ответить
Перебування у Бахмуті Буданова, а потім Кличка знецінює "геройський" вчинок "найвеличнішого". А той "геройський" вчинок був добре підготовленим нашою розвідкою, і артилерією, і....
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02.01.2023 01:07 Ответить
 
 