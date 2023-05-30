Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. ФОТОрепортаж

Вследствие вражеских ракетных обстрелов 31 декабря значительные повреждения получили здания Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом говорится на странице КНУ имени Тараса Шевченко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Страна-террорист Россия продолжает наносить значительные удары по гражданским, инфраструктурным и культурным объектам, пытаясь выдать их за военные. Цель этих атак – посеять страх, разрушить культурно-генетические связи нашей нации, помешать развитию образования и культуры.

В канун нового года, 31 декабря 2022 года, вследствие ракетной атаки было повреждено здание Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Значительные повреждения получили корпуса:

Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины"

Географического факультета КНУ имени Тараса Шевченко

Института высоких технологий КНУ имени Тараса Шевченко

Факультета психологии КНУ имени Тараса Шевченко

Факультета социологии КНУ имени Тараса Шевченко

Факультета компьютерных наук и кибернетики

Факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУТШ

Механико-математического факультета КНУ им. Тараса Шевченко

Кафедры ядерной физики, криогенного комплекса Физического факультета КНУ им.Т.Шевченко

спорткомплекса

Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко

некоторых общежитий Студгородка КНУ.

На этот раз убытки, причиненные падением ракеты, в разы превышают те, которые понес КНУ во время массированного ракетного обстрела центра Киева 10 октября, когда были повреждены здания главного (Красного) учебного корпуса, УНИ филологии (Желтый корпус), Научной библиотеки имени М. Максимовича, химического факультета, а также оранжереи Ботанического сада имени А. Фомина.

Уже сегодня, 1 января 2023 года, семья университета Шевченко собралась вместе, чтобы как можно быстрее начать работы по уборке зданий и территории от разбитого стекла и закрытию выбитых окон пленкой и фанерой, чтобы защитить помещение и лабораторное оборудование от холода и осадков. Это то, что нужно сделать в первую очередь, ведь для полного восстановления потребуются значительные силы и финансовые ресурсы", - говорится в сообщении.





















































