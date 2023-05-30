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Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

Вследствие вражеских ракетных обстрелов 31 декабря значительные повреждения получили здания Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом говорится на странице КНУ имени Тараса Шевченко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Страна-террорист Россия продолжает наносить значительные удары по гражданским, инфраструктурным и культурным объектам, пытаясь выдать их за военные. Цель этих атак – посеять страх, разрушить культурно-генетические связи нашей нации, помешать развитию образования и культуры.

В канун нового года, 31 декабря 2022 года, вследствие ракетной атаки было повреждено здание Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Значительные повреждения получили корпуса:

  • Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины"
  • Географического факультета КНУ имени Тараса Шевченко
  • Института высоких технологий КНУ имени Тараса Шевченко
  • Факультета психологии КНУ имени Тараса Шевченко
  • Факультета социологии КНУ имени Тараса Шевченко
  • Факультета компьютерных наук и кибернетики
  • Факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУТШ
  • Механико-математического факультета КНУ им. Тараса Шевченко
  • Кафедры ядерной физики, криогенного комплекса Физического факультета КНУ им.Т.Шевченко
  • спорткомплекса
  • Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко
  • некоторых общежитий Студгородка КНУ.

На этот раз убытки, причиненные падением ракеты, в разы превышают те, которые понес КНУ во время массированного ракетного обстрела центра Киева 10 октября, когда были повреждены здания главного (Красного) учебного корпуса, УНИ филологии (Желтый корпус), Научной библиотеки имени М. Максимовича, химического факультета, а также оранжереи Ботанического сада имени А. Фомина.

Уже сегодня, 1 января 2023 года, семья университета Шевченко собралась вместе, чтобы как можно быстрее начать работы по уборке зданий и территории от разбитого стекла и закрытию выбитых окон пленкой и фанерой, чтобы защитить помещение и лабораторное оборудование от холода и осадков. Это то, что нужно сделать в первую очередь, ведь для полного восстановления потребуются значительные силы и финансовые ресурсы", - говорится в сообщении.

Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 01

Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 02
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 03
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 04
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 05
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 06
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 07
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 08
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 09
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 10
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 11
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 12
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 13
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 14
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 15
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 16
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 17
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 18
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 19
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 20
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 21
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 22
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 23
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 24
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 25
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 26
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 27
Вследствие российских обстрелов Киева значительно пострадали здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 28
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Топ комментарии
+25
Це ж секретні лабораторії де вирощували русофобських бойових комарів і шершнів-гомосєків
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01.01.2023 20:30
+24
тупорылые *********** завидуют образованным украинцам и боятся нас, таких
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01.01.2023 20:33
+24
Русня не зупиниться, доки її не зупинять. Силою.
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01.01.2023 20:35
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Це ж секретні лабораторії де вирощували русофобських бойових комарів і шершнів-гомосєків
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01.01.2023 20:30 Ответить
Так вот где беспилотники собирали ! Студенты?
Зря показали прилёты, кацапы расстроятся, что у нас в любой общаге им готовят смерть....
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01.01.2023 20:30 Ответить
тупорылые *********** завидуют образованным украинцам и боятся нас, таких
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01.01.2023 20:33 Ответить
Русня не зупиниться, доки її не зупинять. Силою.
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01.01.2023 20:35 Ответить
русьню останавливают каждый день - сотнями тушек пакуют в пакеты просто их пока еще много не пуганных долпайопов- скоро будет в разы меньше
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01.01.2023 20:39 Ответить
То шо їх петро1 в 1721-му році назвав русскімі не означає, що вони мають відношення до Русі. Вони є потомками перетрахавшихся між собою мерями, муромами, мещерами, весями, печорами, перьмяками, мокшами, мордвою, єрзями та багатьма іншими безродними племенами.
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01.01.2023 21:12 Ответить
Корпус Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка - там вчились навіть не студенти, а старшокласники, по факту підлітки. Хочете нас у 18 століття відкинути - не вийде. Ми все відбудуємо, і за ваш рахунок, а от ви таки зникнете, і будуть про запоребрик років через 100 згадувати так, як ми зараз про Античний Рим згадуємо.
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01.01.2023 20:37 Ответить
Повылетали только стёкла, стены целые, значит будут новые люксовые окна за московитсякий счёт: кремль вкладывается в нашу науку.
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01.01.2023 20:42 Ответить
Частично разрушен корпус биофака, он самый ближний от дороги.
Эти все корпуса напротив Выставочного центра, в Голосеевском районе.
Я тут живу, взрыв был слышен очень сильный.
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01.01.2023 21:20 Ответить
а нам чешут про сбитие...выходит, был прилет...
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01.01.2023 22:26 Ответить
Там собачки часто гавкают, представляю, что там творилось.
Не говоря о лаборантках.
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02.01.2023 01:44 Ответить
от жеж ляди, я там 30 років назад навчався, в студмістечку жив
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01.01.2023 20:43 Ответить
Я тоже, жил в общаге на Ломоносова.
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01.01.2023 23:39 Ответить
Ломоносова - столица мира.
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02.01.2023 01:46 Ответить
Ігор Я.,який Античний Мир?Як неандертальців,як орків з фюрерком і перснями на Новий рік,будем згадувати.І як ***** будем згадувати...Античний світ-їм до того світу,як до неба, в своїй улюбленій позі...
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01.01.2023 20:47 Ответить
Рашистські виродки. Горіти їм у вогні.
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01.01.2023 20:55 Ответить
МГУ ещё краше выглядит..., не всегда же по Энгельсу, надо хоть разок и по Ломоносову!
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01.01.2023 21:07 Ответить
Чи є щось паскудніше і огидніше в світі цього варварського терористичного утворення під назвою росія і нациської ідеології "русского мира"? що б ви гади виздихали.
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01.01.2023 21:11 Ответить
Может позакладывают наконец эти здоровенные оконные проёмы, расчитаные скорее на кубинский климат чем на наши зимы.
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01.01.2023 21:14 Ответить
теж варіан - ця совкова "газова архітектура" сьогодні недоречна
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01.01.2023 21:42 Ответить
А на "кончузаспу" хоч раз прилетіло? Чи вона "зачарована"?
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01.01.2023 21:34 Ответить
Вот ********** ! Геть уси стекла повыбивала! Надоели, хуже навозных мух ! Америка! Даешь больше мухобоек ! Жаль дихлофосом их низзя...
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01.01.2023 21:39 Ответить
Хороший русский тот, которого не видно в тепловизор. (Фронтовая поговорка украинских воинов).
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01.01.2023 21:40 Ответить
Нам треба далекобійні дрони як ударні так і камікадзе, ракети середньої да дальньої дальності, інакше русоскот розвалить все що є в великих і малих містах. Бити по місцях зосередження і запусків. Інакше не виживемо.
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01.01.2023 21:57 Ответить
ТІЛЬКИ ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ МОСКОВІЇ І МОСКВИ
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01.01.2023 22:46 Ответить
Підказка де є штаби жидобандерівців і Правого Сектору с Азовом

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01.01.2023 22:49 Ответить
Это же цеха военных заводов, где принимаются решения. Чего и сколько.
И куда.
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02.01.2023 01:48 Ответить
Дуже секретні цехи, ніхто не повинен про це знати, там збирають Байрактари
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02.01.2023 14:58 Ответить
 
 