У одного из населенных пунктов Киевщины обнаружили обломки российской ракеты Х-55, - Небытов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Киевской области неподалеку от населенного пункта обнаружены обломки ракеты Х-55, выпущенной российскими захватчиками во время массированной атаки 31 декабря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграм-канале.
"Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевщины после вчерашнего массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле неподалеку от населенного пункта. Пострадавшие и разрушения отсутствуют. Спасибо нашим Силам ПВО за отличную работу", - рассказал он.
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....было принято решение о развёртывании производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО).
После ряда испытаний в серию пошёл двигатель разработки «Союз» и изготовления Запорожского моторостроительного завода Р95-300 (изделие 95).
В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55
прибити б тею ракетою кучму мудака, який продав 600 Х-5 в рашку !
тим більше, що кацапи відновили виробництво цих ракет у себе і вдосконалили ситему наведення, тепер вони Х-555