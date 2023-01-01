РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16412 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
6 827 6
война (46904) Киевская область (3539) ракеты (2742) Небытов (142)

У одного из населенных пунктов Киевщины обнаружили обломки российской ракеты Х-55, - Небытов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Киевской области неподалеку от населенного пункта обнаружены обломки ракеты Х-55, выпущенной российскими захватчиками во время массированной атаки 31 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграм-канале.

"Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевщины после вчерашнего массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле неподалеку от населенного пункта. Пострадавшие и разрушения отсутствуют. Спасибо нашим Силам ПВО за отличную работу", - рассказал он.

Читайте также: Обломок российской ракеты упал в Десенку в Киеве: водолазы проводят работы

У одного из населенных пунктов Киевщины обнаружили обломки российской ракеты Х-55, - Небытов 01

У одного из населенных пунктов Киевщины обнаружили обломки российской ракеты Х-55, - Небытов 02
У одного из населенных пунктов Киевщины обнаружили обломки российской ракеты Х-55, - Небытов 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ця Х-55 спроектована і вироблена в Україні. Як так вийшло, що кацапи обстріюють ними Україну, а за це в Україні досі ніхто не відповів? (маю на увазі кучму і його шоблу-****)
показать весь комментарий
01.01.2023 22:43 Ответить
А тут ідіоти писали що чучма був найкращим президентом.
показать весь комментарий
01.01.2023 22:49 Ответить
кучма був величезною помилкою України...
показать весь комментарий
01.01.2023 23:22 Ответить
рідненька, українська Х-55 повернулась додому

....было принято решение о развёртывании производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО).
После ряда испытаний в серию пошёл двигатель разработки «Союз» и изготовления Запорожского моторостроительного завода Р95-300 (изделие 95).
В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55

прибити б тею ракетою кучму мудака, який продав 600 Х-5 в рашку !
показать весь комментарий
01.01.2023 22:50 Ответить
те що ми досі їх не виробляємо подвоює нам ганьбу
показать весь комментарий
01.01.2023 23:01 Ответить
абсолютно !

тим більше, що кацапи відновили виробництво цих ракет у себе і вдосконалили ситему наведення, тепер вони Х-555
показать весь комментарий
01.01.2023 23:23 Ответить
 
 