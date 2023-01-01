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ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналист и блогер Денис Казанский на основе сообщений в российских соцсетях обнародовал информацию о точном ударе ВСУ в помещение с мобилизованными россиянами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Казанский отметил: "В Макеевке оккупантам прилетел новогодний подарок. Ударом "Хаймарса" было уничтожено 19-е училище в поселке Путь Ильича, где находилась казарма российских мобиков. От здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщают о сотнях погибших.

Учитывая, что заскулили даже пропагандисты Владлен Татарский, Даниил Безсонов и Царев, потери действительно зашкаливают. Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов ясно, что они очень высоки. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян придется встречать сотни гробов из Украины.

Опять же есть хороший повод сравнить действия России и Украины. Если российские мясники на Новый год безо всякого смысла били дорогими крылатыми ракетами по гражданским, то ВСУ сработали профессионально и точечно. Ликвидировали кого надо".

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 106 720 человек (+760 в сутки), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 01

ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 02
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 03
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 04
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 05
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 06
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 07
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 08
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Топ комментарии
+122
Це стосується анонсу https://t.me/Dobriy_Shubin_Donetsk_ukr/11077
Коротше, в окупованій Макіївці, дикі обізяни вирішили зробити кацапську базу на території ПТУ-19. І напхали туди м'яса більш тисячі тушок. Ми досі сперечаємося, бо цифра може бути значно більшою з деяких причин.
Цей факт дуже зацікавив Хімарсят). А я трохи підлив олії у вогонь - бо будівля міцна, залізобетонна. Вислав фото, щоб було зручно розлічити потужність удару.
Як інженер з багатим досвідом скажу - Хімарсята рахують дуже добре. З математикою в них все гаразд. Будівлі більш немає. Зовсім. Усі ракети - у ціль (давайте вата, *******, що ЗСУ ******* неточно і у мирняк). Сам Да Вінчі не зробив би краще) А ще - Хімарсята зробили це точно у Новорічну годину. Це - найкращій подарунок під ялинку у моєму житті.
Дуже дякую усім причетним - кожен зробив свою роботу на відмінно. Українці - непереможні. Хімарсятам - низький уклін)
Знаю, що підари мене читають - ви усі здохнете. Мені більш нічого вам сказати. (с) Добрий Шубін
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01.01.2023 23:12
+109
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01.01.2023 22:59
+99
Там було три ракети : в 23.59, в 00.00 та в 00.01
Як раз коли дамбасяни на виступ ***** оргазмували
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01.01.2023 23:08
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Домой, чурбаньё, в юрты и бараки.
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02.01.2023 00:58 Ответить
вообще-то новость про 500 пластиковых пакетов
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02.01.2023 01:00 Ответить
Нет, тут обошлось без пакетов, крематорий, чтобы гробовые не платить.
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02.01.2023 07:21 Ответить
Повернуться. Частинами. Або частково...
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02.01.2023 04:09 Ответить
Как лежит в степи донецкой много ваты
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты

Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги

Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?

Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
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02.01.2023 01:02 Ответить
Хороший стих!
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02.01.2023 01:51 Ответить
https://youtu.be/bsOO-W6JZDQ...

О дохлой подлоДке Курск...интетесная версія...
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02.01.2023 01:08 Ответить
Затурканное лугандонское рагулье😁😁😁...
Мы, в Украине, не всегда своих президентов слушаем на Новый год, многие телек тупо вырубают... А это, через интернет, спецом нашло бред Бункерного деда и по мобиле слушает ....

Кстати, сами кацапы набросали кучу шпал и дизлайков в соцсетях под поздравлением Бункерного , и почти открыто
угорают с шизофрении епанутого деда..., особенно с этого кочующего цирка ФСО(этой белой бабы, которая и рыбачка, и х.й пойми кто еще) и постоянных подкашливаний старого маразматика .А эти обезьяны Новый год за столом с полоумным дедом встречают...Пылять, ****** конечно😁😁😁
Даже не знаю, что Украина, после деокупации собирается делать с ними,?....Как собирается их переубеждать, что Путин и Россия это гафно, а свободная Украина, Европа, Евросоюз, открытый Мир - намного лучше?
Потому что те немногие адекватные, кто был там за Украину давно уехали в Украину, кто за Россию - уехал в Россию...один шлак и дибилоиды остались.....
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02.01.2023 01:15 Ответить
Интересно? А как прокомментируют эту праздничную новость самые честные «журналисты» соловьев и скабеева? Наверное петарды!!! С Новым Годом!
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02.01.2023 01:46 Ответить
Чомусь уявилось, як ********** разом із ***********, пані-бобрицею і солов'їним помйотом хором заспівають українською куплет із пісеньки гурту "Пирятин":

Понапивалися,
Понажиралися,
Дали 3,14зди! Дали 3,14зди!..
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02.01.2023 04:06 Ответить
Да. Кстати. Потерь нет!
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02.01.2023 01:49 Ответить
Кажуть, кобзон сльог з пєрєутомлєнiєм...
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02.01.2023 02:05 Ответить
дохтур Лизда его подлечит.
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02.01.2023 03:12 Ответить
Та й Хір Алєксанрова щось притомився...
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02.01.2023 04:02 Ответить
виходить, там було близько півтори тисячі чмобиків... це цілий полк Хаймарси ропуярили...
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02.01.2023 02:08 Ответить
тим часом наш Генштаб готується подати завтра в ранковому звіті лише 400 дохлих орків з Макіївки. Дивіться стрічку ВВС "Война в Украине" за 01/01 в 23:46
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02.01.2023 02:19 Ответить
Шлях ілліча...
"Правильной дорогой идете, товариши!"
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02.01.2023 03:12 Ответить
Я знаю несколько таких учебных заведений в Макеевке , где сейчас какие то базы для орков. Детей там нет, они учатся онлайн .
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02.01.2023 06:09 Ответить
Ох и сработали как боги!
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02.01.2023 06:12 Ответить
Новый, двадцать третий год.
В Украину мобик прёт.
Всё, на месте наконец...
Хаймерс. Взрыв. Пожар. ******!
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02.01.2023 07:37 Ответить
Проверка )(..ла на вшивость. Сколько он ракет пошлет в отместку? Столько в него и осталось в запасе. И нечего гадать об этом. Параноики, они, предельно мстительны. Предельно (или выйдет: пердельно?)
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02.01.2023 07:59 Ответить
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02.01.2023 08:31 Ответить
https://youtu.be/***********...

Известный музыкант Макс Покровский поздравил Украину оригинальным способом,фрагментами своих песен против войны ...,особенно хитом... Орки гойда
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02.01.2023 08:42 Ответить
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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02.01.2023 10:00 Ответить
а сиділи б в себе на болотах - лишились би живі.
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02.01.2023 10:23 Ответить
Як добре, що цієї погані стало набагато менше, і нашій країні вони вже не зашкодять
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02.01.2023 10:29 Ответить
Погода на пути Ильича в ту ночь была не очень... Хаймаросило...
Да, и путь вел прямо к Ильичу ... 💀
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02.01.2023 14:17 Ответить
Дев'ятий рік Бамбім Данбас 🙄😁😁😁
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02.01.2023 18:06 Ответить
Их проблемы:

"Пригожин сообщил, что в новогодние праздники встретился с бойцами на передовой, с ранеными, а также «с теми, кто закончил контракт по двум причинам: первая - остался без ног, без рук, и вторая - погиб». По словам бизнесмена, люди, которые должны выдавать документы на погибших, «отдыхают уже с начала войны». «Для многих из них убитый боец - это неодушевленная вещь в пластиковом мешке, поэтому в луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием», - заявил он."
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03.01.2023 02:21 Ответить
Тудам им и дорога, гнидам. Слава ЗСУ!
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04.01.2023 12:43 Ответить
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