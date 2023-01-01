ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналист и блогер Денис Казанский на основе сообщений в российских соцсетях обнародовал информацию о точном ударе ВСУ в помещение с мобилизованными россиянами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Казанский отметил: "В Макеевке оккупантам прилетел новогодний подарок. Ударом "Хаймарса" было уничтожено 19-е училище в поселке Путь Ильича, где находилась казарма российских мобиков. От здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщают о сотнях погибших.
Учитывая, что заскулили даже пропагандисты Владлен Татарский, Даниил Безсонов и Царев, потери действительно зашкаливают. Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов ясно, что они очень высоки. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян придется встречать сотни гробов из Украины.
Опять же есть хороший повод сравнить действия России и Украины. Если российские мясники на Новый год безо всякого смысла били дорогими крылатыми ракетами по гражданским, то ВСУ сработали профессионально и точечно. Ликвидировали кого надо".
Пожалуйста, подождите...
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
О дохлой подлоДке Курск...интетесная версія...
Мы, в Украине, не всегда своих президентов слушаем на Новый год, многие телек тупо вырубают... А это, через интернет, спецом нашло бред Бункерного деда и по мобиле слушает ....
Кстати, сами кацапы набросали кучу шпал и дизлайков в соцсетях под поздравлением Бункерного , и почти открыто
угорают с шизофрении епанутого деда..., особенно с этого кочующего цирка ФСО(этой белой бабы, которая и рыбачка, и х.й пойми кто еще) и постоянных подкашливаний старого маразматика .А эти обезьяны Новый год за столом с полоумным дедом встречают...Пылять, ****** конечно😁😁😁
Даже не знаю, что Украина, после деокупации собирается делать с ними,?....Как собирается их переубеждать, что Путин и Россия это гафно, а свободная Украина, Европа, Евросоюз, открытый Мир - намного лучше?
Потому что те немногие адекватные, кто был там за Украину давно уехали в Украину, кто за Россию - уехал в Россию...один шлак и дибилоиды остались.....
Понапивалися,
Понажиралися,
Дали 3,14зди! Дали 3,14зди!..
"Правильной дорогой идете, товариши!"
В Украину мобик прёт.
Всё, на месте наконец...
Хаймерс. Взрыв. Пожар. ******!
Известный музыкант Макс Покровский поздравил Украину оригинальным способом,фрагментами своих песен против войны ...,особенно хитом... Орки гойда
Да, и путь вел прямо к Ильичу ... 💀
"Пригожин сообщил, что в новогодние праздники встретился с бойцами на передовой, с ранеными, а также «с теми, кто закончил контракт по двум причинам: первая - остался без ног, без рук, и вторая - погиб». По словам бизнесмена, люди, которые должны выдавать документы на погибших, «отдыхают уже с начала войны». «Для многих из них убитый боец - это неодушевленная вещь в пластиковом мешке, поэтому в луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием», - заявил он."