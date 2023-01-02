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Во время воздушной тревоги раздался взрыв в Деснянском районе Киева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате атаки Киева российскими шахедами ночью 2 января в Деснянском районе Киева раздался взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил: "Взрыв в Деснянском районе Киева. Все службы едут на место. Детали – впоследствии".

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко предоставил более подробную информацию: "По предварительным данным падение обломков бпла на проезжую часть дороги. Повреждение окон дома. Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы", - сообщил он.

Также читайте: Воздушная тревога была в нескольких областях страны, включая Киев

Также сообщается, что на месте падения обломков в Деснянском районе есть пострадавший. 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт.

Во время воздушной тревоги раздался взрыв в Деснянском районе Киева 01
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Топ комментарии
+10
У свята люди відпочивають, розслабляються і розсіюють увагу, тому для людожера путіна, нажаль, це природний час для атаки.
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02.01.2023 01:30
+8
Дроны-камикадзе сейчас летят в основном по Киеву. Скажем так, половина ракет и дронов летит по Киеву, это их лакомая цель- столица.
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02.01.2023 01:39
+7
Тобто, Кірюша Тимошенко розповсюджує інфу з телеграму, яку просили не розповсюджувати.
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02.01.2023 01:35
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И не один
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02.01.2023 01:24 Ответить
у меня не слышно ни разу было
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02.01.2023 01:41 Ответить
Дроны-камикадзе сейчас летят в основном по Киеву. Скажем так, половина ракет и дронов летит по Киеву, это их лакомая цель- столица.
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02.01.2023 01:39 Ответить
да - потому что самый большой наплыв дронов идет на столицу Украины
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02.01.2023 01:42 Ответить
У свята люди відпочивають, розслабляються і розсіюють увагу, тому для людожера путіна, нажаль, це природний час для атаки.
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02.01.2023 01:30 Ответить
У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.
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02.01.2023 01:31 Ответить
с виду на фото ничего критичного, разве если он не стоял на балконе и гав ловив.
В Вышгороде недавно, мужик вышел на балкон позырить, как ракета летит и это было последнее что он увидел. Балкон снесло, а квартира цела ((
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02.01.2023 01:34 Ответить
На місці падіння уламків в Деснянському районі є потерпілий.

19-тирічний молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.

❗️Повітряна тривога досі триває. Перебувайте в укриттях.
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02.01.2023 01:36 Ответить
хорошо что отделался испугом ..
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02.01.2023 01:43 Ответить
Снесло кое-что другое.

"В Вышгороде из-за ракетного удара России 23 ноября пострадали 36 человек, из них 6 погибли. Одному человеку обломком оторвало голову, когда тот находился на балконе."
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02.01.2023 02:09 Ответить
Тобто, Кірюша Тимошенко розповсюджує інфу з телеграму, яку просили не розповсюджувати.
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02.01.2023 01:35 Ответить
Хайп «наших» ( по версій генштабу вбивст) ніхто не відміняв бо на марафоні сказали не на часі»
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02.01.2023 01:41 Ответить
Тимошенко лошара 😠
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02.01.2023 01:56 Ответить
Фото люка навіщо?
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02.01.2023 01:36 Ответить
А чего это Кирил Тимошенко не спит? И занимается не делами заместителя офиса президента?
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02.01.2023 03:39 Ответить
 
 