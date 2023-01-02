Во время воздушной тревоги раздался взрыв в Деснянском районе Киева. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате атаки Киева российскими шахедами ночью 2 января в Деснянском районе Киева раздался взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил: "Взрыв в Деснянском районе Киева. Все службы едут на место. Детали – впоследствии".
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко предоставил более подробную информацию: "По предварительным данным падение обломков бпла на проезжую часть дороги. Повреждение окон дома. Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы", - сообщил он.
Также сообщается, что на месте падения обломков в Деснянском районе есть пострадавший. 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт.
Пожалуйста, подождите...
В Вышгороде недавно, мужик вышел на балкон позырить, как ракета летит и это было последнее что он увидел. Балкон снесло, а квартира цела ((
19-тирічний молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.
❗️Повітряна тривога досі триває. Перебувайте в укриттях.
"В Вышгороде из-за ракетного удара России 23 ноября пострадали 36 человек, из них 6 погибли. Одному человеку обломком оторвало голову, когда тот находился на балконе."