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Последствия вражеской атаки дронами на Киевщину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Государство-агрессор в очередной раз атаковало Киевщину дронами – прокуроры фиксируют последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, ночью 2 января 2023 оккупационные войска РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали Киевщину.

"В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные сооружения. По предварительной информации жертв и пострадавших нет, информация пока уточняется", - говорится в сообщении.

На местах происшествия работают прокуроры и следователи, документирующие нарушение норм международного гуманитарного права страной-агрессором.

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Последствия вражеской атаки дронами на Киевщину 01
Последствия вражеской атаки дронами на Киевщину 02
Последствия вражеской атаки дронами на Киевщину 03
Последствия вражеской атаки дронами на Киевщину 04
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