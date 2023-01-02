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Россияне начали ремонтировать дом в оккупированном Мариуполе, но в процессе половина здания обрушилась, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики приступили к ремонту дома во временно оккупированном Мариуполе, но во время этого половина здания обрушилась.
Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне взялись ремонтировать дом в Кальмиусском районе в районе гостиницы Дружба. Заменили окна, радиаторы отопления и начали ремонт крыши. Но что-то пошло не так. В процессе ремонта половина дома просто обрушилась", - отметил он.
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+23 Старый зольдат
показать весь комментарий02.01.2023 09:18
+17 Zalet
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половина будівлі обвалилася ... все як завжди
И так сойдет!
ребзя, вы реально разрушили город.
хотите дешевого пиара - найдите уцелевшее здание, покрасьте и скажите что это вы его построили, ваши пропагандоши так все делают, правда же.
хотя не уверена, что после этого и целый дом у вам не рухнет
Итальянская мафия отобрала бизнес у одиозного мавзолейного пса Никиты Михалкова на виноградниках Италии...а также арестовали виллу в Италии у Бесогона...🤣🤣🤣 отвоевался орденоносец...🦍встал с Колен..👹