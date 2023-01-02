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Россияне начали ремонтировать дом в оккупированном Мариуполе, но в процессе половина здания обрушилась, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики приступили к ремонту дома во временно оккупированном Мариуполе, но во время этого половина здания обрушилась.

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне взялись ремонтировать дом в Кальмиусском районе в районе гостиницы Дружба. Заменили окна, радиаторы отопления и начали ремонт крыши. Но что-то пошло не так. В процессе ремонта половина дома просто обрушилась", - отметил он.

Смотрите: Россияне наращивают передвижение техники из Мариуполя в сторону Бердянска, - Андрющенко. ВИДЕО

Россияне начали ремонтировать дом в оккупированном Мариуполе, но в процессе половина здания обрушилась, - Андрющенко 01
Россияне начали ремонтировать дом в оккупированном Мариуполе, но в процессе половина здания обрушилась, - Андрющенко 02
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Топ комментарии
+23
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02.01.2023 09:18
+17
Руский мир: разруха, смерть и балет.
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02.01.2023 09:25
+16
хотели многоэтажную избу построить?
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02.01.2023 09:20
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02.01.2023 09:18 Ответить
Как всегда - из гамнаи палок
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02.01.2023 09:20 Ответить
хотели многоэтажную избу построить?
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02.01.2023 09:20 Ответить
Не, хотели туалет вынести во двор!
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02.01.2023 10:33 Ответить
росіяни почали ремонтувати ... якийсь нонсес
половина будівлі обвалилася ... все як завжди
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02.01.2023 09:23 Ответить
КаZaпы как всегда шото лепят на скорую руку. Идиоты *****
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02.01.2023 09:23 Ответить
Руский мир: разруха, смерть и балет.
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02.01.2023 09:25 Ответить
Да нАрмАльнА все!
И так сойдет!
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02.01.2023 09:25 Ответить
Как в анекдоте - один паламал, другой патерял
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02.01.2023 09:27 Ответить
рашане хотели прикрыть дырки от снарядов, покрасить в триколор и сказать шо це новострой, ага?
ребзя, вы реально разрушили город.
хотите дешевого пиара - найдите уцелевшее здание, покрасьте и скажите что это вы его построили, ваши пропагандоши так все делают, правда же.
хотя не уверена, что после этого и целый дом у вам не рухнет
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02.01.2023 09:28 Ответить
https://youtu.be/A4SwjM5Z5ik...

Итальянская мафия отобрала бизнес у одиозного мавзолейного пса Никиты Михалкова на виноградниках Италии...а также арестовали виллу в Италии у Бесогона...🤣🤣🤣 отвоевался орденоносец...🦍встал с Колен..👹
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02.01.2023 09:30 Ответить
А де там замінені вікна?
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02.01.2023 09:31 Ответить
Тому й обвалився, що вікна і двері поміняли.
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02.01.2023 10:15 Ответить
Як завжди нічого не вийде, за місяцб все рухне. Ці дебіли хоча б розмінування зробили?
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02.01.2023 09:41 Ответить
сколенковставалово по рюзке.
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02.01.2023 09:49 Ответить
В тік тоці якийся наш ватопітек показував, як там рашисти зводять нові квартали з ******** будинків.
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02.01.2023 09:49 Ответить
После деоккупации Мариуполь придется аккуратно снести и построить заново. На немецкие деньги будут строить турки по скандинавским проектам. Ну кроме театра, - его уже забили итальянцы.
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02.01.2023 09:50 Ответить
кацапні ці будинки в діковинку, бо живуть переважно у бараках із дошок
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02.01.2023 11:25 Ответить
Без таджиков и узбеков рукожопое "насальника" и сранный сарай не отремонтирует!
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02.01.2023 11:36 Ответить
На чем-то сэкономили - то ли гoвнe, то ли на палках
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02.01.2023 13:22 Ответить
Хотіли зробити показушний ремонт, показати по телеканалам, як росія "піклується" про маріупольців, але щось пішло не так...
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02.01.2023 13:36 Ответить
Мне кажется что Мариуполь восстановить не возможно. И нет смысла без переосмысления его безнес и пром структуры.
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03.01.2023 01:04 Ответить
 
 