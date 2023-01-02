Россияне начали ремонтировать дом в оккупированном Мариуполе, но в процессе половина здания обрушилась, - Андрющенко. ФОТО

Российские захватчики приступили к ремонту дома во временно оккупированном Мариуполе, но во время этого половина здания обрушилась.

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне взялись ремонтировать дом в Кальмиусском районе в районе гостиницы Дружба. Заменили окна, радиаторы отопления и начали ремонт крыши. Но что-то пошло не так. В процессе ремонта половина дома просто обрушилась", - отметил он.

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