Будут судить двух военных РФ, которые расстреляли гражданского во время оккупации Гостомеля. ФОТО

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом в телеграме сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Расследованием установлено, что в марте 2022 г. на территории Гостомельского приюта для животных по ул. Свято-Покровский оккупанты обустроили временный военный пункт.

Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население.

Один из жителей отказался. Тогда оккупанты с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку якобы для расстрела. Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину", - говорится в сообщении.

Прокуроры совместно с СБУ и управлением уголовного розыска столичной полиции идентифицировали российских военнослужащих, причастных к убийству гражданина Украины.

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