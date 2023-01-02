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Будут судить двух военных РФ, которые расстреляли гражданского во время оккупации Гостомеля. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом в телеграме сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Расследованием установлено, что в марте 2022 г. на территории Гостомельского приюта для животных по ул. Свято-Покровский оккупанты обустроили временный военный пункт.

Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население.

Один из жителей отказался. Тогда оккупанты с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку якобы для расстрела. Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину", - говорится в сообщении.

Прокуроры совместно с СБУ и управлением уголовного розыска столичной полиции идентифицировали российских военнослужащих, причастных к убийству гражданина Украины.

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Будут судить двух военных РФ, которые расстреляли гражданского во время оккупации Гостомеля 01
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Ублюдки касапские
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02.01.2023 10:26 Ответить
Понять и простить. Не?
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02.01.2023 10:52 Ответить
на гіляку кацвапів ...
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02.01.2023 10:52 Ответить
ПОВЕСИТЬ ФАШИСТОВ 🇷🇺💩
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02.01.2023 11:13 Ответить
Ага, а потом отдадут кацапам при очередном обмене! Необходимо законодательно запретить амнистию и обмента военных преступников, чтоб НИКТО не мог обойти этот запрет (не важно насколько "благими" мотивами обосновывает это)!
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02.01.2023 11:25 Ответить
Якби вони ще о цем знали ! А приїзджати в Україну їм не на часі.
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02.01.2023 12:41 Ответить
****** кацапские ********.
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02.01.2023 12:55 Ответить
Ну и что, думаете строгое наказание за это будет, как бы не так, максимум до пяти лет.
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01.05.2023 22:55 Ответить
 
 