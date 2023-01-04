Под Изюмом при разминировании погиб начальник группы пиротехников Сергей Гоцуляк. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Изюмском районе Харьковской области в результате детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Тернопольской области Сергей Гоцуляк.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"4 января, в коллективе ГСЧС произошло непоправимое горе – во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.
Его жизнь оборвалась в возрасте 42 лет", - говорится в сообщении.
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