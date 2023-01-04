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Под Изюмом при разминировании погиб начальник группы пиротехников Сергей Гоцуляк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Изюмском районе Харьковской области в результате детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Тернопольской области Сергей Гоцуляк.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"4 января, в коллективе ГСЧС произошло непоправимое горе – во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Его жизнь оборвалась в возрасте 42 лет", - говорится в сообщении.

Под Изюмом при разминировании погиб начальник группы пиротехников Сергей Гоцуляк 01
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Топ комментарии
+21
Вибачте, панове, мої емоції, але після заяв ОПи, Данілова та інших бл@дєй від влади так і хочеться волати на повний голос: ВОВА, С@КА, ЦІ СМЕРТІ, ЦЯ КРОВ НА ТВОЇХ РУКАХ!

Співчуття родині та вічна пам'ять ГЕРОЮ!
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04.01.2023 21:17
+12
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04.01.2023 21:47
+9
А про скількох ми не знаємо...
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04.01.2023 21:27
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Вибачте, панове, мої емоції, але після заяв ОПи, Данілова та інших бл@дєй від влади так і хочеться волати на повний голос: ВОВА, С@КА, ЦІ СМЕРТІ, ЦЯ КРОВ НА ТВОЇХ РУКАХ!

Співчуття родині та вічна пам'ять ГЕРОЮ!
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04.01.2023 21:17 Ответить
Я підтримую ці слова на 1000 %. Але зараз пілкувалася з однією знайомою : Зе найкращий президент, голосувала б знову за нього. А люди, які думають, виявляється розхитують ситуацію.
Я не знаю, що нас чекає після війни. Таке враження, що зелена трясина надовго.
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04.01.2023 21:44 Ответить
Після ПЕРЕМОГИ додому повернуться ВОЇНИ, що боронили країну своєї мрії, свою землю та родину. Дуже сподіваюсь, що їх зусиль, зусиль волонтерів (проти яких клепаються справи сотнями) та зусиль притомних громадян вистачить, щоб стулити пельку та "вправити мізки" теленаркоманам "єдиного аналу"...
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04.01.2023 21:53 Ответить
річ не в цьому..сподіватись треба на появу ЛІДЕРА який очолить тих хто повернеться
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04.01.2023 22:12 Ответить
А про скількох ми не знаємо...
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04.01.2023 21:27 Ответить
Слава героям. Смерть рашистам!
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04.01.2023 21:40 Ответить
С.У.М.
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04.01.2023 21:44 Ответить
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04.01.2023 21:47 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.01.2023 21:48 Ответить
ну що ж таке..знов при розмінуванні....співчуття..
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04.01.2023 22:13 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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04.01.2023 23:46 Ответить
 
 