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Россияне трижды накрывали Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии, в больнице скончался мужчина, раненный накануне. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты вечером и ночью атаковали Никополь.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Утро принесло неутешительную новость…

В больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем - во время вражеских обстрелов Никополя.

Сам Никополь и вечером, и ночью страдал от новых атак. Россияне трижды накрывали город из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов.

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Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач.

Люди во время ударов не пострадали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла под звуки сирены, но без чрезвычайных ситуаций, и сейчас спокойно.

Россияне трижды накрывали Никополь из Градов и тяжелой артиллерии, в больнице скончался мужчина, раненный накануне 01
Россияне трижды накрывали Никополь из Градов и тяжелой артиллерии, в больнице скончался мужчина, раненный накануне 02
Россияне трижды накрывали Никополь из Градов и тяжелой артиллерии, в больнице скончался мужчина, раненный накануне 03
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