Россияне трижды накрывали Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии, в больнице скончался мужчина, раненный накануне. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты вечером и ночью атаковали Никополь.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Утро принесло неутешительную новость…
В больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем - во время вражеских обстрелов Никополя.
Сам Никополь и вечером, и ночью страдал от новых атак. Россияне трижды накрывали город из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов.
Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач.
Люди во время ударов не пострадали", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах ночь прошла под звуки сирены, но без чрезвычайных ситуаций, и сейчас спокойно.
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