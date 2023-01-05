Сообщено о подозрении корректировщику огня по стратегическим предприятиям Запорожья, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры извещено о подозрении жителя Запорожья по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, мужчина передавал представителям страны-агрессора информацию для корректировки обстрелов по стратегическим государственным предприятиям и отчитывался об их результатах.
Он также неоднократно распространял материалы, содержащие глорификацию лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрение действий агрессора.
По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются.
Досудебное расследование осуществляет СБУ.
В свою очередь, как отмечает пресс-центр СБУ, контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в результате многоэтапной спецоперации во Львовской области.
"Приспешником врага оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Сначала по заданию врага предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. Кроме того, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС", - говорится в сообщении.
Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары.
На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.
Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить нахождение объектов критической инфраструктуры.
Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности. Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.
Однако контрразведчики СБУ своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений.
Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.
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https://defence-line.org/2023/01/volonterka-stena-2/
Если Украина сейчас не начнет формировать политику нетерпимости к предателям и политику защиты государства от внутренних врагов, то тогда эта война будет постоянной, на десятилетия. И горячая фаза будет затихать и снова разгораться. Украина будет кормить детей и внуков Крыма и Донбасса, родители и деды которых пошли воевать против Украины, и ВСУ их утилизировали. Эти дети и внуки вырастут и пойдут снова войной на нас «за дидов». А недобитые орки из-за поребрика дадут им оружие (купят в Иране или Северной Корее), а УПЦ МП благословит и окропит.
В Запорожской области мабуть щось трапилося..або Бавовна або Святий HIMARS вдарив файно палає металобрухт путлєрской банди 🔥💥🔥💀💀💀🦍👺👹
Слава ЗСУ Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛💪💪💪🔱🔱🔱
Ветерана за порушення комендантської години - на 15 років!