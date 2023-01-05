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война (46523) Запорожье (2337) Львовщина (2679) обстрел (20073) СБУ (18659) государственная измена (948) Офис Генпрокурора (2034)

Сообщено о подозрении корректировщику огня по стратегическим предприятиям Запорожья, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры извещено о подозрении жителя Запорожья по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина передавал представителям страны-агрессора информацию для корректировки обстрелов по стратегическим государственным предприятиям и отчитывался об их результатах.

Он также неоднократно распространял материалы, содержащие глорификацию лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрение действий агрессора.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование осуществляет СБУ.

Сообщено о подозрении корректировщику огня по стратегическим предприятиям Запорожья, - СБУ 01
Сообщено о подозрении корректировщику огня по стратегическим предприятиям Запорожья, - СБУ 02
Сообщено о подозрении корректировщику огня по стратегическим предприятиям Запорожья, - СБУ 03

В свою очередь, как отмечает пресс-центр СБУ, контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в результате многоэтапной спецоперации во Львовской области.

"Приспешником врага оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Сначала по заданию врага предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. Кроме того, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС", - говорится в сообщении.

Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары.

На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.

Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить нахождение объектов критической инфраструктуры.

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Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности. Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.

Однако контрразведчики СБУ своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.
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Топ комментарии
+14
Ти ба, такий же піонер як і Вовочка.
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05.01.2023 09:54
+10
Та коли вже в нас почнуть розбиратися зі зрадниками так, як потрібно?
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05.01.2023 09:44
+9
Портнов дасть команду і випустять під заставу, як харківську вбивцю. Мальюська не заперечує.
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05.01.2023 09:58
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Та коли вже в нас почнуть розбиратися зі зрадниками так, як потрібно?
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05.01.2023 09:44 Ответить
Здриснув з Запоріжжя до Львова.
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05.01.2023 09:48 Ответить
До "праклятих бєндєр" . Ще раз переконуюсь що вата, совкодрочери і путінососи найнижчий щабель в розвитку людства. Це ж треба - носити червоний зашморг на шиї, підставляти під удар підприємство де воно годувалося а потім здриснути до "бєндєр"
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05.01.2023 09:55 Ответить
Без червоного зашморгу в ті часи не допускали до занять в школі.
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05.01.2023 09:59 Ответить
Чого це не пускали? Як до віку для прийнятя в комсомол підходили, вже не носили. Хоча так, бубнили чого? чому?
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05.01.2023 10:25 Ответить
Як в Харкові відпустять клорегувальника під заству в 50 тисяч гривень?
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05.01.2023 09:54 Ответить
За 500 тисяч, тобто за 12 тис. доларів США.
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05.01.2023 10:07 Ответить
І це щось змінило, мається на увазі сумма? Ворога все-таки випустили, хай і далі наводить ракети?
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05.01.2023 12:08 Ответить
Ти ба, такий же піонер як і Вовочка.
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05.01.2023 09:54 Ответить
Звеньевой пионерского отряда?
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05.01.2023 10:02 Ответить
Портнов дасть команду і випустять під заставу, як харківську вбивцю. Мальюська не заперечує.
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05.01.2023 09:58 Ответить
Нахіба на 2му фото комуняці Симоненку харю заблюрили? Тож і так зрозуміло що то за гівно стоїть біля зрадника.
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05.01.2023 10:09 Ответить
А потім наш найгуманніший суд відпустить цю потвору під заставу, яку за нього внесуть представники відомої фракції і буде знову робити свою справу, як одна курва з Харкова.
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05.01.2023 10:13 Ответить
Десятки тысяч наших бывших граждан из днрлнр и Крыма воюют против ВСУ, убивают ваших детей и внуков, их жены и отпрыски исходят гноем и просят Мордор стереть Украину с планеты ядерным оружием, а вы «нельзя делить людей по прописке». Я начинаю сомневаться, может Дарвин все-таки был не прав?

https://defence-line.org/2023/01/volonterka-stena-2/

Если Украина сейчас не начнет формировать политику нетерпимости к предателям и политику защиты государства от внутренних врагов, то тогда эта война будет постоянной, на десятилетия. И горячая фаза будет затихать и снова разгораться. Украина будет кормить детей и внуков Крыма и Донбасса, родители и деды которых пошли воевать против Украины, и ВСУ их утилизировали. Эти дети и внуки вырастут и пойдут снова войной на нас «за дидов». А недобитые орки из-за поребрика дадут им оружие (купят в Иране или Северной Корее), а УПЦ МП благословит и окропит.
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05.01.2023 10:29 Ответить
https://youtu.be/LRJuQov8yJs..

В Запорожской области мабуть щось трапилося..або Бавовна або Святий HIMARS вдарив файно палає металобрухт путлєрской банди 🔥💥🔥💀💀💀🦍👺👹
Слава ЗСУ Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛💪💪💪🔱🔱🔱
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05.01.2023 10:36 Ответить
Підозра, рішення суду, відпуск під заставу... РОМАНТИКА!
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05.01.2023 11:04 Ответить
*****,повішати на тому галстуці підара!Вибачте за мою англійську,зла на цих уродів не вистачає!
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05.01.2023 11:09 Ответить
Відпустити під підписку про невиїзд. Гуманний суд - гуманний до кінця!

Ветерана за порушення комендантської години - на 15 років!
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05.01.2023 11:42 Ответить
Схема с залогом уже отработана.
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05.01.2023 11:53 Ответить
Цікаво чому симоненко ще не сидить,?
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05.01.2023 13:15 Ответить
Оставьте ему пионерский галстук. Пусть использует по назначению в камере.
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05.01.2023 15:51 Ответить
 
 