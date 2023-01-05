Сообщено о подозрении корректировщику огня по стратегическим предприятиям Запорожья, - СБУ. ФОТО

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры извещено о подозрении жителя Запорожья по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина передавал представителям страны-агрессора информацию для корректировки обстрелов по стратегическим государственным предприятиям и отчитывался об их результатах.

Он также неоднократно распространял материалы, содержащие глорификацию лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрение действий агрессора.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование осуществляет СБУ.







В свою очередь, как отмечает пресс-центр СБУ, контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в результате многоэтапной спецоперации во Львовской области.

"Приспешником врага оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Сначала по заданию врага предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. Кроме того, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС", - говорится в сообщении.

Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары.

На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.

Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить нахождение объектов критической инфраструктуры.

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Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности. Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.

Однако контрразведчики СБУ своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.