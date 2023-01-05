Сообщено о подозрении командиру батальона танковой бригады ВС РФ, который приказал расстрелять автомобиль с гражданскими в Киевской области, - Офис генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении командиру батальона танковой бригады ВС РФ, который приказал расстрелять автомобиль с гражданскими в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора командиру батальона 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной, ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч.8).

По данным следствия, с 24 февраля по 31 марта 2022 г. в период оккупации ВС РФ части Киевщины российский командир, находясь с подчиненными военнослужащими на 27 км автодороги Киев-Чоп возле с. Мила Бучанского района недалеко от автозаправочных станций "UPG" и "БРСМ", отдавал им преступные приказы против гражданского населения.

"4 и 7 марта 2022 года, выполняя такой приказ, подчиненные командиру батальона военнослужащие ВС РФ, лица которых в настоящее время устанавливаются, из автоматического стрелкового оружия расстреляли четыре легковых автомобиля. В них находились 12 гражданских лиц, из них двое малолетних детей, пытавшихся уехать из оккупации", - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, в результате этого 3 человека погибли на месте, 5 человек, из которых 1 малолетний ребенок, получили огнестрельные телесные повреждения разной степени тяжести.

Досудебное расследование осуществляет Нацполиция.

В свою очередь в Нацполиции уточнили, что в марте 2022 года оккупанты на житомирской трассе (М06) обустроили боевую позицию и расстреливали автомобили с гражданскими людьми, которые пытались спастись от войны. В результате обстрелов тяжелое огнестрельное ранение получил двухлетний ребенок, на глазах семилетнего мальчика оккупанты убили его родителей. Об этом рассказал начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и Севастополе Александр Климовский.

"Во время полномасштабного вторжения одними из первых на территорию Украины из Беларуси зашли две батальонные тактические группы из состава 5-й отдельной танковой бригады РФ. Оккупанты двигались в направлении Киева. 3 марта они вышли на житомирскую трассу. Одна батальонная тактическая группа Березовка, вторая – на заправке, возле села Мила", – говорится в сообщении.

"Именно вторая батальонно-тактическая группа совершила больше всего расстрелов и убийств на житомирской трассе. Российские танки разместились за заправкой, возле нее и напротив нее, а затем перекрыли движение в обоих направлениях. На следующий день, 4 марта, захватчики расстреляли пять автомобилей. Тогда погибли семь украинцев, еще четверо получили огнестрельные ранения", - добавляют в Нацполиции.

Первыми под обстрел попали два автомобиля: в одном находились супруги, которые чудом выжили. Во втором автомобиле ехала семья с маленьким ребенком. Им удалось под огнем проехать намного дальше, чем ехавший впереди автомобиль, поэтому оккупанты устроили настоящую охоту и начали вести по автомобилю плотный огонь.

В результате двухлетняя девочка и ее отец получили огнестрельные ранения, а мать погибла. Тяжело раненый отец на руках с дочерью прошел пешком довольно большое расстояние. Их подвез к ближайшему украинскому блокпосту водитель, проезжавший неподалеку. Там пострадавшим была оказана медицинская помощь.

7 марта оккупанты обстреляли колонну из 14-15 транспортных средств. Под огнем оказались первые три автомобиля.

Кадры расстрела автомобиля, ехавшего одним из первых в колонне, облетели весь мир. В машине находилась семья с 7-летним ребёнком, а также их соседка. Мать ребенка погибла сразу в результате обстрела. Отец, пытаясь спасти сына, вышел из машины с поднятыми руками. Его расстреляли российские военные на глазах у мальчика.







