Крымский мост до сих пор ремонтируют после октябрьских взрывов. ФОТО СО СУПУТНИКА

На новых спутниковых фото Крымского моста заметно, что его ремонтируют после взрывов в октябре.

Фото опубликовал OSINT-аналитик Брэди Эфрик, сообщает Цензор.НЕТ.

Снимок был сделан 3 января. По словам Эфрика, на нем видно, что работники до сих пор устраняют повреждения спустя три месяца после взрыва.

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Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и пожар, часть автомобильного полотна обрушилась. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины сообщали, что подрыв Керченского моста – это спецоперация СБУ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удар по Керченскому мосту организовали и совершили спецслужбы Украины.