Крымский мост до сих пор ремонтируют после октябрьских взрывов. ФОТО СО СУПУТНИКА
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На новых спутниковых фото Крымского моста заметно, что его ремонтируют после взрывов в октябре.
Фото опубликовал OSINT-аналитик Брэди Эфрик, сообщает Цензор.НЕТ.
Снимок был сделан 3 января. По словам Эфрика, на нем видно, что работники до сих пор устраняют повреждения спустя три месяца после взрыва.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и пожар, часть автомобильного полотна обрушилась. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины сообщали, что подрыв Керченского моста – это спецоперация СБУ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удар по Керченскому мосту организовали и совершили спецслужбы Украины.
Топ комментарии
+15 govtva
показать весь комментарий05.01.2023 11:59
+9 MausMike
показать весь комментарий05.01.2023 11:57
+7 Frol Fedoroff
показать весь комментарий05.01.2023 12:02
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
MausMike
показать весь комментарий05.01.2023 11:57 Ответить Мне нравится 9
Serhiy Tokolov
показать весь комментарий05.01.2023 12:31 Ответить Мне нравится 4
Patrick Bond ab3dd2dd
показать весь комментарий05.01.2023 19:21 Ответить Мне нравится 0
govtva
показать весь комментарий05.01.2023 11:59 Ответить Мне нравится 15
Frol Fedoroff
показать весь комментарий05.01.2023 12:02 Ответить Мне нравится 7
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий05.01.2023 14:38 Ответить Мне нравится 0
Валентин Коваль
показать весь комментарий05.01.2023 12:06 Ответить Мне нравится 2
Огусто
показать весь комментарий05.01.2023 12:13 Ответить Мне нравится 2
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий05.01.2023 12:18 Ответить Мне нравится 2
Colt
показать весь комментарий05.01.2023 12:29 Ответить Мне нравится 1
Sergio Li
показать весь комментарий05.01.2023 14:10 Ответить Мне нравится 0
Hanka Panyanka
показать весь комментарий05.01.2023 14:18 Ответить Мне нравится 1
Ivan Livliv
показать весь комментарий05.01.2023 15:57 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...