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Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26014) ремонт (1150) Керченский мост (338)

Крымский мост до сих пор ремонтируют после октябрьских взрывов. ФОТО СО СУПУТНИКА

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На новых спутниковых фото Крымского моста заметно, что его ремонтируют после взрывов в октябре.

Фото опубликовал OSINT-аналитик Брэди Эфрик, сообщает Цензор.НЕТ.

Снимок был сделан 3 января. По словам Эфрика, на нем видно, что работники до сих пор устраняют повреждения спустя три месяца после взрыва.

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Крымский мост до сих пор ремонтируют после октябрьских взрывов 01

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и пожар, часть автомобильного полотна обрушилась. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины сообщали, что подрыв Керченского моста – это спецоперация СБУ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удар по Керченскому мосту организовали и совершили спецслужбы Украины.
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Топ комментарии
+15
Зря стараются,после взятия Мелитополя это будет тренировочная мишень а драпающие орки будут изображать мишень "бегущий кабан".
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05.01.2023 11:59
+9
Не вистачає гівна і палок.
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05.01.2023 11:57
+7
надо бы обновить ремонт
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05.01.2023 12:02
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Не вистачає гівна і палок.
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05.01.2023 11:57 Ответить
Все пішло якуту на новорічного зайця.
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05.01.2023 12:31 Ответить
Ще треба знайти гівно та палки відповідної якості...
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05.01.2023 19:21 Ответить
Зря стараются,после взятия Мелитополя это будет тренировочная мишень а драпающие орки будут изображать мишень "бегущий кабан".
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05.01.2023 11:59 Ответить
надо бы обновить ремонт
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05.01.2023 12:02 Ответить
Нехай закінчать. І вже тоді...
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05.01.2023 14:38 Ответить
Шоб вони з новим завзяттям і подвоєною енергією взялися за відновлення -- треба поновити .
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05.01.2023 12:06 Ответить
А який сенс його ремонтувати, скоро все рівно йому буде конкретно больно, сильно і надовго.
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05.01.2023 12:13 Ответить
То може допогти кацапам спекатися тої проблеми назавжди!
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05.01.2023 12:18 Ответить
Ремонт после проезда тяжёлого Мерседеса с двойником.
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05.01.2023 12:29 Ответить
Новина так собі. Рух там відновлено і це головне. А фарбувати його можуть цілий рік, це не привід для родощів. Хоча, якщо других нема...
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05.01.2023 14:10 Ответить
для тебе це може й головне..., але для нас головне, що ми його дістали..., й ще дістанемо...
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05.01.2023 14:18 Ответить
Роздільна здатність так собі. Але, здається, порушені прольоти не закрити.
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05.01.2023 15:57 Ответить
 
 