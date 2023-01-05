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Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ задержала заместителя главы Одесской областной военной администрации, который за 35 тыс. долларов хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности разоблачила преступные действия заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

"Должностное лицо за деньги предлагало руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тыс. долл. он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины", - говорится в сообщении.

В рамках контроля за совершением преступления Служба безопасности задокументировала факт передачи должностному лицу "аванса" в размере 27 тыс. дол.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел отмазать подчиненного от тюрьмы, - СБУ 01
Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел отмазать подчиненного от тюрьмы, - СБУ 02
Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел отмазать подчиненного от тюрьмы, - СБУ 03
Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел отмазать подчиненного от тюрьмы, - СБУ 04
Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел отмазать подчиненного от тюрьмы, - СБУ 05
Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел отмазать подчиненного от тюрьмы, - СБУ 06
Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел отмазать подчиненного от тюрьмы, - СБУ 07
Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел отмазать подчиненного от тюрьмы, - СБУ 08
Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел отмазать подчиненного от тюрьмы, - СБУ 09

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили:

– свыше 45 тыс. долл.;

- более 21 тыс. евро;

– золотые слитки и монеты.

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По данным СБУ, задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);

– ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того кто предоставляет такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+13
Бідна країна. 30 років грабують і все ще тримається.
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05.01.2023 12:25
+10
кацапы у власти
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05.01.2023 12:36
+8
"...за рік до повномасштабного вторгнення Росії прокурор Синюк та слідчі СБУ зірвали державну розвідувальну програму ГУР МО з підготовки диверсійних груп, які в разі наступу російської армії мали реалізувати план протидії, який було затверджено ще восени 2020 року! Серед іншого, в разі здійснення такого вторгнення, йшлося про знищення та виведення з ладу мостових та залізничних переправ в діапазоні 100км і більше від кордону, здійснення підривів, дезорганізація діяльності тилових служб ворога, збір розвідданних щодо пересування та скупчення особового складу і техніки, передача координат для подальшого вогневого ураження тощо.

Через зраду ГПУ та СБУ діяльність чергової групи ГУР МО була викрита, всю заплановану роботу - зірвано. Керівний склад даної групи був заарештований, а дані по громадянах Білорусі та РФ, які були задіяні у програмі і не потребували додаткового легендування, були передані в КГБ Білорусі та ФСБ РФ..."
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05.01.2023 12:31
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Правила форума Совет форумчан
ВПОЛНЕ ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ... ДЛЯ МУРАТОВА ИЗВЕСТНАЯ ПАДАЛЬ И ГИЕНА...
В СБУ розповіли подробиці затримання (https://odessa.online/uk/v-sbu-rozpovili-podrobitsi-zatrimannya-zastupnika-golovi-odeskoyi-ova/) заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова

"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України", - повідомили в СБУ
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05.01.2023 12:23 Ответить
Бідна країна. 30 років грабують і все ще тримається.
показать весь комментарий
05.01.2023 12:25 Ответить
"...за рік до повномасштабного вторгнення Росії прокурор Синюк та слідчі СБУ зірвали державну розвідувальну програму ГУР МО з підготовки диверсійних груп, які в разі наступу російської армії мали реалізувати план протидії, який було затверджено ще восени 2020 року! Серед іншого, в разі здійснення такого вторгнення, йшлося про знищення та виведення з ладу мостових та залізничних переправ в діапазоні 100км і більше від кордону, здійснення підривів, дезорганізація діяльності тилових служб ворога, збір розвідданних щодо пересування та скупчення особового складу і техніки, передача координат для подальшого вогневого ураження тощо.

Через зраду ГПУ та СБУ діяльність чергової групи ГУР МО була викрита, всю заплановану роботу - зірвано. Керівний склад даної групи був заарештований, а дані по громадянах Білорусі та РФ, які були задіяні у програмі і не потребували додаткового легендування, були передані в КГБ Білорусі та ФСБ РФ..."
показать весь комментарий
05.01.2023 12:31 Ответить
Червоні банкноти - це ж по 100 юаней? Просто цікаво, навіщо хабарі в юанях високопосадовцям ОВА (ОДА)?
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05.01.2023 12:36 Ответить
Тепер затриманий через адвоката і знайомих буде пропонувати іншим "начальникам", щоб вже його самого "відмазали" від тюрми. Отакий обіг по колу грошей, корупціонерів у нашій владі.
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05.01.2023 12:36 Ответить
кацапы у власти
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05.01.2023 12:36 Ответить
Тільки життя наладив, кнуряка🐖 привладний, аж тут резинка на трусах тріснула….🤣🤣🤣
А, як там ще один >60 річний кнуряка🐖 привладний, що на Поліцейських кидався в тилу😠😡🤬⁉️⁉️⁉️

Боронимо⚔️, браття, Україну🪖 та 💯пильнуймо привладних🐷 від урядового кварталу та, аж до окраїн України‼️🇺🇦⚔️❤️🪖🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧👍✊💪
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05.01.2023 12:40 Ответить
Хотів відмазати підлеглого, а тепер сам сяде замість нього.
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05.01.2023 12:40 Ответить
ахахахаха - сяде???? ну ну..... , а як там сидять діамантові прокурори і всі інші????
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05.01.2023 12:46 Ответить
речь идет об Олеге Муратове
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05.01.2023 12:58 Ответить
..родню хорька проверить!!! Эти твари хитрые
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05.01.2023 13:02 Ответить
пока щиты у валсти это будет продолжаться, потому что за такие дела в военное время, растрел, но они хотят вас уничтожить, а вы идёте на убой
коррупцию не искоренить, не отрубив гидре голову
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05.01.2023 13:19 Ответить
А хто ж цого призначив ?
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05.01.2023 13:35 Ответить
Та хто його тіки не призначав, і Кучма, і Ющенко, і Фьодорович, и навіть сам сам Saint Peter.
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05.01.2023 14:18 Ответить
Як же без "Saint Peter" ! А Saint Vova ні до чого, так? "В 2020-м Муратов баллотировался в депутаты одесского областного совета от "Слуги народа", но не избрался." (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/5/7383650/)
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05.01.2023 14:57 Ответить
"А Saint Vova ні до чого, так?" - ви, може десь були довго, чи хворіли?
Стаття про те шо от прям зараз відбувається, шо вам незрозуміло, ви не в змозі дойти простого логічного висновку, що якщо зараз період Saint Vova, і цей хєр при владі, то і при Saint Vova його теж назначали?
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06.01.2023 09:09 Ответить
"...Стаття про те шо от прям зараз відбувається..." Якого ж біса ти сюди вставив Saint Peter?

Щодо, хто призначив, цитую Закон України Про місцеві державні адміністрації. "Заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду головою обласної державної адміністрації за погодженням із відповідним віце-прем'єр-міністром України." Ще питання будуть?
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06.01.2023 09:31 Ответить
Шановний, ви задаєте питання:

1) "А Saint Vova ні до чого, так?"
2) "Якого ж біса ти сюди вставив Saint Peter? "

Це питання, відповідь на які очевидна, і якщо людина її не розуміє - складається враження, що вона клінічний ідіот.

Я підозрюю що насправді ви, можливо, не клінічний ідіот, а намагаєтеся цими питаннями донести свою якусь думку, а точніше - переконання.

То ви не соромтеся, просто сформулюйте це переконання, і не задавайте ідіотських питань
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06.01.2023 09:45 Ответить
Нешанований, як правило, на хамство відповідаю хамством.
Якщо клінічні ідіоти не вникають в зміст відповідей, це вже не моя проблема.
У моїх відповідях використано цитати з коментарів тих, хто начебто не вважає себе клінічним ідіотом.
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06.01.2023 10:11 Ответить
 
 