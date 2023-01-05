Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ задержала заместителя главы Одесской областной военной администрации, который за 35 тыс. долларов хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, Служба безопасности разоблачила преступные действия заместителя председателя Одесской областной военной администрации.
"Должностное лицо за деньги предлагало руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тыс. долл. он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины", - говорится в сообщении.
В рамках контроля за совершением преступления Служба безопасности задокументировала факт передачи должностному лицу "аванса" в размере 27 тыс. дол.
Сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.
Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили:
– свыше 45 тыс. долл.;
- более 21 тыс. евро;
– золотые слитки и монеты.
По данным СБУ, задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);
– ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того кто предоставляет такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
В СБУ розповіли подробиці затримання (https://odessa.online/uk/v-sbu-rozpovili-podrobitsi-zatrimannya-zastupnika-golovi-odeskoyi-ova/) заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова
"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України", - повідомили в СБУ
Через зраду ГПУ та СБУ діяльність чергової групи ГУР МО була викрита, всю заплановану роботу - зірвано. Керівний склад даної групи був заарештований, а дані по громадянах Білорусі та РФ, які були задіяні у програмі і не потребували додаткового легендування, були передані в КГБ Білорусі та ФСБ РФ..."
А, як там ще один >60 річний кнуряка🐖 привладний, що на Поліцейських кидався в тилу😠😡🤬⁉️⁉️⁉️
Боронимо⚔️, браття, Україну🪖 та 💯пильнуймо привладних🐷 від урядового кварталу та, аж до окраїн України‼️🇺🇦⚔️❤️🪖🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧👍✊💪
коррупцию не искоренить, не отрубив гидре голову
Стаття про те шо от прям зараз відбувається, шо вам незрозуміло, ви не в змозі дойти простого логічного висновку, що якщо зараз період Saint Vova, і цей хєр при владі, то і при Saint Vova його теж назначали?
Щодо, хто призначив, цитую Закон України Про місцеві державні адміністрації. "Заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду головою обласної державної адміністрації за погодженням із відповідним віце-прем'єр-міністром України." Ще питання будуть?
1) "А Saint Vova ні до чого, так?"
2) "Якого ж біса ти сюди вставив Saint Peter? "
Це питання, відповідь на які очевидна, і якщо людина її не розуміє - складається враження, що вона клінічний ідіот.
Я підозрюю що насправді ви, можливо, не клінічний ідіот, а намагаєтеся цими питаннями донести свою якусь думку, а точніше - переконання.
То ви не соромтеся, просто сформулюйте це переконання, і не задавайте ідіотських питань
Якщо клінічні ідіоти не вникають в зміст відповідей, це вже не моя проблема.
У моїх відповідях використано цитати з коментарів тих, хто начебто не вважає себе клінічним ідіотом.