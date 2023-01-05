Задержан заместитель Одесской ОВА, который за $35 тыс. хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала заместителя главы Одесской областной военной администрации, который за 35 тыс. долларов хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности разоблачила преступные действия заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

"Должностное лицо за деньги предлагало руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тыс. долл. он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины", - говорится в сообщении.

В рамках контроля за совершением преступления Служба безопасности задокументировала факт передачи должностному лицу "аванса" в размере 27 тыс. дол.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.



















Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили:

– свыше 45 тыс. долл.;

- более 21 тыс. евро;

– золотые слитки и монеты.

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По данным СБУ, задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);

– ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того кто предоставляет такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.