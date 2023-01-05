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Эксгумировано тело 6-летнего мальчика, погибшего во время вражеского обстрела Изюма, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Полиция эксгумировала тело ребенка, погибшего в результате военной агрессии оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, во дворе своего домовладения 6-летний житель Изюма попал под обстрел и получил ранения, не совместимые с жизнью.

По словам родителей, ребенок погиб 22 марта. Мальчика похоронили на территории домовладения, а 28 марта работники похоронного бюро перезахоронили его на кладбище. 5 января работники Изюмского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия и изъяли тело мальчика. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Эксгумировано тело 6-летнего мальчика, погибшего во время вражеского обстрела Изюма, - Нацполиция 01
Эксгумировано тело 6-летнего мальчика, погибшего во время вражеского обстрела Изюма, - Нацполиция 02
Эксгумировано тело 6-летнего мальчика, погибшего во время вражеского обстрела Изюма, - Нацполиция 03

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А як же оце було батькам хоронити свою дитину.
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05.01.2023 12:48 Ответить
борони Боже...
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05.01.2023 14:13 Ответить
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05.01.2023 12:52 Ответить
Діти стають ангелятками
Може зробити некропіль янгеляток - щоб увесь світ бачив геноцід і просив пробачення у наших янголов
БЕРЕЖИТЬ НАЦІЮ і іі майбутне, українці.
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05.01.2023 13:07 Ответить
 
 