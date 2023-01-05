Эксгумировано тело 6-летнего мальчика, погибшего во время вражеского обстрела Изюма, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Полиция эксгумировала тело ребенка, погибшего в результате военной агрессии оккупантов в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, во дворе своего домовладения 6-летний житель Изюма попал под обстрел и получил ранения, не совместимые с жизнью.
По словам родителей, ребенок погиб 22 марта. Мальчика похоронили на территории домовладения, а 28 марта работники похоронного бюро перезахоронили его на кладбище. 5 января работники Изюмского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия и изъяли тело мальчика. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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